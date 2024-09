Siccità, chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale 

Una declaratoria urgente per consentire l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale per contrastare il persistente stato di siccità in Sardegna. L’ha chiesta la Regione – con una delibera dell’assessore Gian Franco Satta – al ministero dell’Agricoltura.

Una prima stima – tutt’ora in corso e in continuo aggiornamento – è arrivata, dopo due mesi di verifiche, da Laore, incaricata di quantificare, dopo l’acquisizione delle segnalazioni da parte dei Comuni, i danni subiti dalle aziende agricole del territorio sardo.

«Abbiamo affrontato la situazione senza tergiversare, scegliendo di non agire di impulso ma di analizzare e capire il problema per meglio valutare gli strumenti più idonei con cui contrastarlo», sottolinea Satta. «Lo scorso giugno abbiamo incaricato l’Agenzia Laore di verificare l’entità dei danni subiti dalle aziende. Ora, con la delibera adottata dalla Giunta, abbiamo chiesto al ministero l’emissione di un provvedimento che riconosca senza se e senza ma l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica nei territori sardi. Condizione imprescindibile per poter attingere agli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale».

I danni da siccità, al momento, riguardano prevalentemente la provincia di Nuoro e quella del Sud Sardegna, in minor misura le altre province. La superficie interessata è di circa 18mila ettari e il danno alle produzioni è pari a 9,5 milioni di euro, compresi 200mila euro di danni al settore apistico.

«Meglio tardi che mai», dice Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia. «Finalmente la Giunta Todde si è accorta dell’emergenza idrica e dopo alcuni mesi di proteste del mondo dell’agricoltura e della minoranza in Consiglio regionale ha deliberato l’invio di una richiesta al ministero per ottenere il riconoscimento di eccezionale avversità atmosferica che, come avevamo a più riprese segnalato, è un passaggio fondamentale per far accedere le aziende agricole ai contributi nazionali. Parlano di “rapida soluzione”, quando è da mesi che noi sollecitiamo il provvedimento, e di “impegno concreto”, mentre a metà settembre stanno ancora parlando di richiesta formale.

