Siccità: chiesta la calamità naturale 

La Giunta del Comune di Vallermosa ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità che sta interessando il territorio. Dopo un inverno con alte temperature e scarse giornate di pioggia e con la sfida estiva alle porte, il comparto agricolo si trova in ginocchio. Da mesi, ormai, in zona le precipitazioni sono diventate fenomeni rari e le riserve idriche, ormai prive di alimentazione, iniziano a scarseggiare.

La delibera, datata 3 maggio, nei prossimi giorni sarà trasmessa alla Regione e ai vari enti interessati.

Il piccolo centro campidanese si batte da tempo per la realizzazione di una condotta idrica rurale, indispensabile per far fronte a queste emergenze che ormai si ripetono periodicamente. Le aziende interessate, come da nuova normativa, dovranno segnalare i danni direttamente all’agenzia regionale Laore. (a. cu.)

