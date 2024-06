Siccità, calamità naturale 

Piogge assenti, campi aridi e difficoltà a reperire il mangime per il bestiame: è sempre più problematica la situazione per agricoltori e allevatori del Parteolla alle prese con una stagione siccitosa, tra le peggiori degli ultimi trent’anni. Anche il Comune di Donori, dopo quello di Serdiana, ha dichiarato lo stato di calamità naturale nel suo territorio dove l’assenza di piogge sta mettendo in ginocchio le aziende vitivinicole, orticole, olearie e zootecniche. Il provvedimento sarà notificato all’Agenzia Laore per la stima dei danni e la definizione delle misure di sostegno a favore delle imprese. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA