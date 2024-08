Siccità, al via restrizioni sull’utilizzo dell’acqua in due Comuni 

La siccità, in questa fase della stagione, si è fatta preoccupante e in Marmilla alcuni Comuni corrono ai ripari contingentando le risorse idriche. A Pauli Arbarei , il sindaco Antonio Sanna ha emesso un’ordinanza rivolta agli allevatori interessati dalla distribuzione dell’acqua per uso abbeveraggio tramite l’abbeveratoio in località Seneri, vietando qualsiasi altro utilizzo diverso da quello di abbeveraggio degli animali: no, quindi, a irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, lavaggio di aree cortilizie e piazzali, lavaggio privato di veicoli a motore, riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino.

Limitazioni anche a Genuri per i due pozzi che si trovano in località Gruxinoriscus e in piazza San Giuliano. Vietati l’utilizzo o il prelievo di quantità d’acqua superiori a 300 litri al giorno dal punto di prelievo presente nel pozzo artesiano di piazza San Giuliano. Nell’ordinanza si riserva il prelievo ai residenti e si specifica l’utilizzo in via prioritaria di quest’acqua al settore zootecnico per l’abbeveraggio del bestiame, e per l’irrigazione del verde pubblico: deroghe quindi ad allevatori e personale dell’ente che si occupa dell’innaffiamento.

