Siccità, abbeveratoi solo per gli animali 

Abbeveratoi a secco e nell’Alto oristanese scatta l’emergenza. Con la siccità quello che viene consentito in tempi normali subisce limitazioni e la precedenza viene data al bestiame. Accade infatti che vasconi e abbeveratoi vengano utilizzati anche per innaffiare orti. Tutto però si mette in discussione quando le piogge non ci sono e le scorte scarseggiano. Salvo che le amministrazioni non si siano attrezzate per tempo per cercare di limitare i disagi. Ecco allora che in queste settimane c’è chi è corso ai ripari firmando ordinanze per limitare l’utilizzo degli abbeveratoi.

Ordinanze

A Ula Tirso il sindaco, viste le segnalazioni degli allevatori, ha disposto che gli abbeveratoi debbano essere impiegati solo per il bestiame al pascolo, proibendo l’utilizzo di altri sistemi di prelievo dell’acqua che potrebbero determinare la diminuzione del livello dell’acqua. Vietati tubi che possano portare l’acqua dentro cisterne, vasche, depositi, pozzi e serbatoi. Ad Ardauli sino a lunedì scorso era in vigore un’ordinanza simile che limitava il prelievo giornaliero dalle fontanelle e dagli altri punti di prelievo a non più di 500 litri d’acqua al giorno. Unica deroga per gli allevatori in modo da provvedere al bestiame. A Paulilatino l’ordinanza è in vigore dal 2020 e dispone il divieto assoluto di prelevare acqua dai pozzi comunali in località Marzas, Stazione ferroviaria e Pranu e Cabras per irrigare orti e giardini o usi diversi dall’abbeveraggio di animali. Massimo mille litri la quantità che gli allevatori possono prelevare giornalmente.

Le alternative

Per uso irriguo l’acqua deve essere invece prelevata in località Funtana. «I depositi che abbiamo si erano svuotati quasi completamente, per questo ho disposto l’ordinanza. Ora la situazione è rientrata e l’ho revocata. Per il futuro l’obiettivo sarà quello di mettere a sistema i vari punti di prelievo», spiega la sindaca di Ardauli Tina Fadda. Ed è quello che da anni è stato fatto a Busachi. Il sindaco Giovanni Orrù infatti spiega: «Negli ultimi anni ci siamo adoperati per far fronte ai bisogni delle aziende agricole. Siamo riusciti a fare una condotta sa Contonera sulla 388. All’altezza dello sbarramento diga abbiamo fatto una rete adduttiva al vascone della diga. Questa rete è collegata a un vascone di 100 mila litri. In altre località sono stati realizzati pozzi artesiani. In corso c’è un progetto per valorizzare l’acqua in località Pale ‘e funtana. A breve anche un altro pozzo artesiano. Busachi aveva comunque punti di approvvigionamento per le aziende: siamo molto attenti alle esigenze, valorizzando le acque sorgive nel nostro territorio numerosissime».

