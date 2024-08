Siccità, a rischio l’acqua per i campi 

È sempre più grave l’allarme siccità nelle campagne di Sestu dove, a parte alcune gocce nei giorni scorsi, non piove da mesi. E ad aumentare la preoccupazione degli agricoltori sono le voci sempre più insistenti di una possibile sospensione dell'acqua irrigua per i campi da parte del Consorzio di bonifica.

Sindaca in campo

Tanto che la sindaca Paola Secci si è mossa per capire la gravità della situazione: «Appena sono stata contattata dagli imprenditori agricoli e da alcuni consiglieri che erano stati informati dal Consorzio di bonifica mi sono interfacciata con i responsabili per cercare di capire e risolvere il problema – sono le sue parole -. Ho visitato, insieme all'assessora Laura Petronio e al responsabile del Consorzio, gli agricoltori che hanno potuto ricevere rassicurazioni dirette. Al momento l’interruzione dell’acqua sembrerebbe sospesa». Se non arriveranno le piogge però non si può escludere nulla, neanche la prospettiva terribile di uno stop all’erogazione. Con conseguenze catastrofiche per le colture.

Il verde pubblico

Di certo che il caldo intenso di queste ultime settimane ha peggiorato una situazione già drammatica. E una delle conseguenze è la scarsità d’acqua anche per i parchi pubblici cittadini dove prati e piante sono in alcuni casi ormai secchi. Tra le aree con più problematiche ci sono sicuramente i giardini delle piazze Baden Powell e Ghandi. «Questa estate calda e siccitosa - spiega l’assessora competente Roberta Argiolas – sta mettendo in evidenza le difficoltà nella gestione idrica del verde pubblico. Numerose piazze infatti sono irrigate grazie alla presenza dei pozzi, ma l'abbassamento delle falde non garantisce la portata d'acqua necessaria. Dove sono presenti allacci alla rete idrica si sta provvedendo ad utilizzarli, ma tuttavia anche da questo punto di vista abbiamo dei problemi. Intanto la prospettiva di un razionamento dell'acqua ci responsabilizza rispetto all'utilizzo di questa preziosa risorsa e in secondo luogo l'abbassamento di pressione da parte del gestore Abbanoa fa sì che non si riesca ad utilizzare in modo efficiente gli impianti presenti nelle piazze».

Le contromisure

Cosa fare allora? Il Comune sta approntando un piano di emergenza. «Gli uffici stanno lavorando per trovare delle soluzioni per gli spazi verdi in maggiore sofferenza – conclude l’assessora -, ossia piazza Fra Ignazio, piazza Baden Powell e piazza Ghandi. Al momento queste piazze sono alimentate dai soli pozzi, sui quali si renderà necessaria una modifica dell'impianto esistente, per integrare anche l'utilizzo dell'acqua di rete e garantire un'irrigazione sufficiente, così da preservare il verde esistente».

