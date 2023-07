Siccità, 3 assessori a Chilivani: «Monte Lerno avrà più acqua» 

L’emergenza idrica nella piana di Chilivani al centro dell’incontro organizzato dal Consorzio di bonifica del Nord Sardegna presieduto da Toni Stangoni con tre assessori regionali: Valeria Satta, dell’Agricoltura, Pierluigi Saiu dei Lavori pubblici e Marco Porcu della Difesa dell’Ambiente. Il caso: la diga del Monte Lerno, bacino che potrebbe contenere circa 70 milioni di metri cubi d’acqua che scendono a 39 milioni per motivi di sicurezza. Previsti i ristori per allevatori e agricoltori. Ma non solo. «L'intervento infrastrutturale sull’invaso – ha detto Saiu - consentirà, entro la fine dell'anno venturo, di riportare la capacità ai livelli massimi consentiti».

Ad Alghero, invece, è polemica sull’utilizzo dell’acqua del depuratore di San Marco, dal momento che Abbanoa non ha ancora aggiornato il Piano di gestione. Gli agricoltori delle borgate, d’accordo con il Consorzio di bonifica della Nurra, non hanno alcuna intenzione di usare quei reflui. Caduto nel vuoto pure l’appello del direttore del Parco di Porto Conte preoccupato che la risorsa idrica finisca nella laguna del Calich.

Tonina Desogos del comitato di Maristella e Antonio Zidda di Sa Segada-Tanca Farrà, ricordano che molte aziende portano il marchio del Parco e non vogliono rischiare «l’avvelenamento di migliaia di ettari di campi agricoli». Per questo motivo chiedono al presidente del Consorzio di bonifica, Gavino Zirattu, «di non retrocedere di un millimetro sulla necessità di sicurezza dell'acqua per i consorziati».

