Siccaderba, quasi ultimato il ponte chiuso per lavori 

Una colata di cemento armato anticipa la posa dei sanpietrini sul ponte che attraversa il Rio Siccaderba. Resta da capire quando, se in questi giorni oppure prima dell’estate. Più verosimile la seconda ipotesi. «Così da aprire subito al traffico», puntualizza Angelo Stochino, 53 anni, sindaco di Arzana. L’apertura potrebbe già avvenire in questi giorni, in virtù del fatto che la piastra in calcestruzzo garantisce un unico impalcato. Gli ultimi accertamenti avevano evidenziato qualche scricchiolio della struttura, motivo per cui la stessa è stata subito rinforzata. Per l’apertura al traffico mancano le barriere definitive, un intervento che dovrebbe essere rapido. I lavori sono in corso grazie a un finanziamento di 200 mila euro erogato, qualche anno fa, dall’assessorato regionale dell’Agricoltura. «Ma questo tratto di strada - sottolinea il primo cittadino - non può essere lasciato a gestione comunale, bensì dev’essere assorbito dalla Provincia, cui faccio appello perché collegato con un’altra arteria sovracomunale». Del ponte si servono gli automobilisti che devono raggiungere il Gennargentu, Gairo, Ussassai e Seui. «Ne parlerò anche con l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, che si sta occupando delle strade nelle zone interne», precisa Stochino. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA