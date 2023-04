«Siano registrati i figli di coppie omogenitoriali» 

«I bambini non devono essere discriminati per scelte politiche e ideologiche: chiediamo al sindaco Beniamino Garau, anche a fronte delle evoluzioni del quadro giurisprudenziale e normativo, di procedere con le registrazioni anagrafiche di coppie omogenitoriali, indicando come genitori entrambe le persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione». Verrà discussa oggi in Consiglio comunale la mozione presentata dal capogruppo del Pd, Efisio De Muru, sottoscritta dai colleghi di minoranza Beniamino Piga e Susanna Lilliu, relativa alle registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali. Nel documento, oltre all’invito al sindaco a dare il via alle registrazioni anche a Capoterra, anche il sollecito al Parlamento affinché si discuta la proposta di legge in materia di stato giuridico, per garantire ogni forma di tutela nei confronti dei minori. «Riteniamo che nei Comuni in cui vengano celebrate unioni civili di persone dello stesso sesso si debba anche consentire ai bambini di avere riconosciuto il diritto di essere figli di una coppia omogenitoriale - dice De Muru - si tratta di una battaglia per il rispetto dell’eguaglianza». (i. m.)

