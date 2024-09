«Siamo vicini al Flumendosa e non abbiamo l’irrigazione» 

La siccità ha colpito duramente anche Ballao. Il sindaco Chicco Frongia tira le somme di una stagione caratterizzata dall’arsura che ha creato non poche difficoltà soprattutto all’allevamento. «Dal mese di giugno e fino a tutto agosto, gli allevatori di Ballao hanno acquistato 835 rotoballe e 16.875 balle di foraggio, 3.190 di erba medica o trifoglio e 1.350 di paglia. Il costo a carico degli operatori ha superato i 120 mila euro. Le spese di trasporto non sono comprese e si aggiungono all’esborso», dice Frongia. Una situazione che a Ballao diventa una contraddizione. «Pur essendo edificato ai margini di una importante pianura e sulla riva destra del Flumendosa, ormai anch’esso spettro del primo fiume sardo che fu, non dispone di irrigazione dei terreni. Sembra assurdo? Lo è: logica conseguenza di una colpevole programmazione regionale, che deruba il territorio della sua risorsa più preziosa, l’acqua e il fiume, senza in cambio alcun indennizzo o compensazione. Il paradosso è qui: una pianificazione corretta avrebbe dovuto valorizzare le risorse locali e far produrre qui quanto indispensabile all’allevamento e all’agricoltura. Invece hai la risorsa, te la portano via, e per averne il frutto, in questo caso il foraggio, devi importarlo da dove è coltivato con la preziosa acqua che ti hanno sottratto. Anziché creare reddito con la produzione di beni, si aumenta la povertà costringendo all’acquisto esterno», conclude il primo cittadino.