«Siamo un’oasi felice e per certe persone da noi non c’è posto» 

Una premessa, che conferma quanto sostenuto in passato: «La Sardegna è un’oasi molto felice», le violenze sui campi di calcio «sono davvero poche». Poi una dichiarazione di intenti: «Di sicuro comunque siamo assolutamente contrari e ci opponiamo fermamente a questi comportamenti, per certe persone non c’è posto nel nostro mondo. Noi accogliamo chiunque voglia impegnarsi nello sport dilettantistico ma chi si comporta in modo violento non ha nulla hanno a che fare con il nostro calcio e con lo sport».

Una presa di posizione netta di chi ha una visione chiara del fenomeno nel suo complesso. Gianni Cadoni è il presidente del comitato regionale della Federcalcio nonché vice presidente della Lega nazionale dilettanti. Ha 63 anni ed è al terzo mandato, dunque ha una consolidata esperienza sull’argomento. Sa che trovare una soluzione non è semplice («mi metto spesso in discussione e mi chiedo: che posso fare di più per arrivare a quota zero?») e cerca vie di uscita condivise con gli tutti gli addetti ai lavori. Dunque «dirigenti, tecnici, calciatori, pubblico e genitori», dice, da coinvolgere perché «si faccia uno sforzo ulteriore e massimo per far comprendere che la nostra missione non ha solo un obiettivo sportivo importante ma anche quella di essere un importante presidio sociale sul territorio. I ragazzi, arbitri e calciatori, si devono divertire. Siamo presenti in circa 300 Comuni nell’Isola e quindi abbiamo il dovere di fare in modo che tutti vivano lo sport in modo sereno e sorridente».

Emergono non di rado casi di violenza, eppure Cadoni è convinto: «La Sardegna è un’oasi molto felice. Certi fatti, pochi ma pur sempre troppi, sono tenuti sotto controllo da anni e ora ancor di più dal Comitato Regionale: da cinque anni organizziamo incontri per far capire a società e calciatori quanto è difficile dirigere una gara e agli arbitri quale sia la passione dei giocatori, e spingiamo sui dirigenti perché siano di vero esempio per tutti i ragazzi in campo».

Ora «l’allerta è cresciuta ma rispetto ad altre regioni» in Sardegna va meglio grazie «al lavoro fatto dal Comitato sardo assieme a Roberto Branciforte», presidente regionale dei fischietti «che ha dato una svolta al movimento», e a «ai dirigenti sportivi, che hanno percepito la politica di sensibilizzazione del Comitato trasferendola ai ragazzi. Poi c’è sempre qualche scheggia impazzita. Ma per loro da noi non c’è posto». (an. m.)

