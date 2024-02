«Siamo uniti e forti Dico grazie a Solinas, oggi incontro Truzzu» 

Maurizio Gasparri non sembra conoscere il pessimismo. Anche sulla sanità isolana, piaga sociale col 18 per cento dei sardi che non si cura il senatore reagisce con una zampata rassicurante: «Le emergenze non sono solo da voi, ma Forza Italia assumerà particolari iniziative». Da stasera e sino a sabato il capogruppo azzurro a Palazzo Madama fa tappa nell'Isola per innaffiare il terreno elettorale.

Cosa viene a promettere?

«Serietà. Fare promesse è molto pericoloso, specie in Sardegna, delusa tante volte. Penso ad agricoltura e trasporti. Ma per il mondo delle campagne il Governo ha assunto nelle ultime ore decisioni importanti: su iniziativa di Forza Italia, che è intervenuta in Europa, saranno riviste alcune regole sull'uso dei pesticidi».

Dopo la Lega anche voi vi intestate la vittoria?

«Forza Italia ha da sempre un legame di affetto e rispetto con la Sardegna. Ho organizzato un giro completo a Cagliari, Oristano, Sassari e Olbia. A Nuoro andrà la nostra ministra Bernini. Questa terra è un gioiello a metà tra enormi potenzialità di crescita e annose difficoltà».

Il diritto dei sardi alla mobilità come si garantisce?

«Con biglietti a costi accessibili».

Come si fa?

«Non servono toni enfatici e roboanti promesse».

La Regione ha colpe?

«Tutti ne hanno. Ma il centrodestra ha più meriti che colpe. Soru non ha mai risolto il problema dei trasporti».

Neanche voi.

«Il Governo attuale sta dimostrando un’attenzione particolare sulle isole maggiori. Ma la Sardegna è in credito come tutto il Mezzogiorno. Per questo il 40 per cento del Pnrr è stato destinato al Sud, sebbene non abbia il 40 per cento del Pil e della popolazione».

Tutto lo sforzo verrà vanificato dal ddl Calderoli?

«Riconoscere maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario è un’opportunità di cui non bisogna avere paura. La legge prevede per tutti la garanzia dei livelli essenziali di assistenza».

Stasera incontrerà Truzzu?

«Facciamo qualcosa insieme, lo conosco dai tempi di An. Forza Italia c’è: arrivano anche la ministra Casellati e l'altro capogruppo Barelli. Alzeremo il tono della presenza e della proposta, dopo le faticose settimane spese a decidere le candidature. Ma noi siamo uniti e forti, il centrosinistra è diviso. Le discussioni sono fisiologiche, nessun giudizio su Solinas che, anzi, va ringraziato per aver accettato con disciplina una scelta diversa».

Lei non ha tifato per Alessandra Zedda?

«Noi avevamo più di un candidato. Anche Pittalis e altri. Ma giustamente FdI ha rivendicato la forza dei propri numeri. Un dato democratico non può essere ignorato: erano al 4 per cento, ora sono al 26».

Salute di Forza Italia?

«Spero sia buona. Abbiamo una classe dirigente solida e preparata in tutta Italia. Ci davano per finiti con la morte di Berlusconi, che resta insostituibile per carisma, storia ed epopea. Ma anche il berlusconismo è insostituibile. Siamo un partito moderato, europeo, con cultura di governo e attaccato ai territori».

Per il Ponte sullo Stretto, almeno nella Finanziaria nazionale, Salvini ha sacrificato la Sardegna, lasciando all’Isola pochi spiccioli.

«Il Ponte è un'opera ingegneristica impegnativa ma alla portata del Paese. In Sardegna mi dedicherò all'ascolto di tutti. Anche degli imprenditori economici e balneari».

Chi deve decidere sulle concessioni demaniali?

«L’Italia. Vanno fatte le gare per i nuovi operatori, ma senza ledere chi già lavora».

In primavera le Europee: la Sardegna avrà il solito svantaggio del collegio unico con la Sicilia.

«Ne parlavo con Cappellacci: bisogna studiare alleanze per favorire la competitività dei candidati sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA