Monastir. Nell’ultimo campionato il Monastir ha subito solo 11 reti e mantenuto la porta inviolata in ben 23 partite, compresa la finale playoff col Tempio. Uno dei protagonisti assoluti tra i biancoblù è l’estremo difensore Riccardo Daga, il migliore per rendimento dell’ultima Eccellenza.

Il venticinquenne ex portiere della Primavera del Cagliari non vede l’ora di scendere in campo oggi nella semifinale dei playoff nazionali: «Siamo molto soddisfatti del nostro finale di stagione. Abbiamo fatto tutti un grande lavoro: staff, mister, giocatori. Ringrazio in particolare il nostro preparatore dei portieri Francesco Atzei, che ci mette nelle condizioni di esprimerci sempre al massimo», dice Daga, «tutto il gruppo è concentrato per questa doppia sfida. La W3 Maccarese è un avversario di grande valore che ha fatto bene in un girone di altissimo livello come quello del Lazio. Dobbiamo mostrare le nostre potenzialità, come in tutte le partite giocate finora. Non ci dobbiamo spaventare, siamo una delle squadre più forti. La ricetta è seguire ciò che ci dice il mister e fare la nostra partita nella maniera più serena. Arrivati a questo punto vogliamo andare avanti e dimostrare ciò che siamo capaci di fare», conclude il portiere.

