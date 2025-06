«Siamo un paese di musicisti» 

Note, suoni e generi diversi hanno animato la terza edizione della Festa della musica a Samassi. La serata si è aperta con l’esibizione della banda musicale “Stanislao Silesu” che ha portato la sua musica per tutta la via della manifestazione. Dodici gruppi hanno alternato le loro performance ogni mezz’ora, fino a tarda notte. «È andata bene, i samassesi erano partecipi, i musicisti soddisfatti. Quello che ci è piaciuto di più è stato riuscire a portare la varietà: dalla musica sarda al rock, dalla classica alla trap, fino ai djset – racconta Andrea Papavero, presidente della Pro Loco –. Samassi è sempre stato un paese di musicisti: Simona Pittau, Emanuele Contis, Silesu, la nostra banda e tanti altri ancora. La musica qui c’è sempre stata». Un evento partecipato, pensato per tutte le età e per tutti i gusti, che ha voluto ribadire anche quest’anno l’anima musicale del paese. ( n. f. )

