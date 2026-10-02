Siamo tutti “Sicuri sotto il cielo di Arbatax” 

Un momento di riflessione per accendere ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza, ma anche un’occasione di condivisione con la comunità, nel segno della prevenzione e della responsabilità collettiva. Questa sera torna ad Arbatax “Sicuri sotto il cielo di Arbatax”, giunto alla seconda edizione.

L’appuntamento, in programma nella suggestiva cornice di Cala Genovesi, è promosso da Saipem, che ad Arbatax ha un proprio stabilimento, in collaborazione con la compagnia teatrale Rossolevante e la Fondazione LiHS (Leadership in Health and Safety), costituita da Saipem nel 2010 con l’obiettivo di diffondere la cultura della salute e della sicurezza nell’industria e nella società.

L’evento sarà dedicato alla memoria di Marco Satta, scomparso prematuramente nel 2024.

Dalle 17, la parata dei Mistura Fluo; la “Festa dell’HSE”, spettacolo curato dalla compagnia Rossolevante, che porterà sul palco allestito a Cala Genovesi una serie di pezzi teatrali inediti dedicati al tema della salute, della sicurezza e della prevenzione. Sul palco Daniela Marongiu, Silvia Cattoi, Simone Pistis, Maria Giulia Cabiddu, Massimiliano Micheli, Federica Bottega e Giuseppe Muggianu. A chiudere, le LucidoSottile con “Sicurezza mezza bellezza”.

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