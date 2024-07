«Siamo tutti sconvolti, è assurdo morire in questo modo» 

«Mio nipote era un bravissimo ragazzo, un grande lavoratore. Quando abbiamo appreso la notizia le nostre case sono piombate nel dolore e nelle tristezza». Giovanna Toro trattiene a stento le lacrime quando parla di Simone Furia Calledda.

Sono tutti increduli nel rione di Serra Perdosa, dove abitava l’operaio morto sul lavoro a Macchiareddu. In via Aldo Moro c’è la casa dei genitori. Nella tarda mattinata hanno lasciato l’appartamento. Qualche ora prima hanno saputo della morte del figlio dagli agenti del commissariato di Col di Lana. È stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza. I vicini di casa hanno cercato di confortare i parenti. Simone Furia era sposato con Silvia Serra. Anna Cocco piange mentre ricorda il vicino di casa. «Sono distrutta – commenta – Simone era un ragazzo d’oro. Ho un figlio occupato in un’azienda di Macchiareddu e quando va al lavoro sono sempre preoccupata». Andrea Cois, conosceva molto bene la vittima dell’incidente. «Mi sembra tutto assurdo – dice – qui lo conoscevamo tutti. Era una persona riservata, ma sempre gentile con tutti i condomini».

Ieri mattina a Serra Perdosa tutti parlavano della triste vicenda di Simone Furia. «Trovo assurdo che si possa morire in questo modo», commenta don Giorgio Fois, parroco della chiesa di San Pio X.

«È inaccettabile morire sul posto di lavoro – dice il sindaco Mauro Usai - in qualche modo ne siamo tutti responsabili. In questo momento di grande tristezza e dolore sono vicino alla moglie e ai familiari di Simone Furia». (f. p.)

