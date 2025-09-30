«Siamo troppo pochi: aiutateci» 

In territori all’interno della provincia come l’Alta Marmilla dove i servizi pubblici, in particolare quelli sanitari di base, sono spesso carenti e i cittadini penalizzati da distanze e disservizi, l’associazione Volontari Marmilla rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento fondamentale.

Nata nel 1992 a Mogoro, l’associazione opera in tutto l’Oristanese, offrendo supporto concreto a chi ha più bisogno: anziani, disabili, persone fragili che necessitano di trasporti sanitari per ricoveri, dialisi, visite, dimissioni, riabilitazioni o trasferimenti tra strutture. A questo si aggiunge il servizio di emergenza 118, svolto con competenza e dedizione.

Il pericolo

Ma oggi questa realtà rischia di non riuscire a fare più fronte alle richieste crescenti. Il presidente, Francesco Cancedda, lancia un appello accorato alla comunità: «Sulla carta siamo una trentina ma gli operativi sono meno della metà. Per le esigenze del territorio, con questi numeri è dura andare avanti. Servono soprattutto giovani, perché per guidare l’ambulanza non bisogna avere più di 70 anni. Ma non solo, anche chi è appena andato in pensione e ha tempo libero può dare un contributo prezioso. Più siamo, meglio è».

«Servono rinforzi»

Il territorio è ampio e le chiamate arrivano anche da comuni limitrofi. «Non vogliamo dire no a nessuno – prosegue Cancedda – ma per farlo abbiamo bisogno di rinforzi. L’associazione è pronta a formare gratuitamente chiunque voglia mettersi a disposizione. Basta venire nella nostra sede di via Velio Spano a per avere tutte le informazioni».

Il valore di Volontari Marmilla non si misura solo nei chilometri percorsi o nei turni coperti, ma nella capacità di costruire una rete di solidarietà che supplisce alle mancanze del sistema. In un’epoca in cui le comunità rischiano di perdere il senso di appartenenza, questa associazione dimostra che il volontariato è ancora una forza viva e necessaria.

«Gesto di civiltà»

«Invito tutti – conclude il presidente – a riflettere sull’importanza di ciò che facciamo. Non è solo un servizio, è un gesto di civiltà. Chiunque può diventare volontario, e ogni nuova adesione è un passo avanti per tutta la Marmilla. Aiutateci ad aiutare».

L’appello è rilanciato anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Mogoro, a testimonianza del legame profondo tra l’associazione e il territorio. Volontari Marmilla non è solo un nome, ma una missione che continua, giorno dopo giorno, grazie alla generosità di chi sceglie di esserci.

