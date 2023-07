«Siamo tornati»  Loro c’erano  anche a Venezia 

Per molti è il primo vero banco di prova nel calcio che conta, per altri l’occasione per rilanciarsi. Per chi c’era quella sera a Venezia e ha vissuto sulla propria pelle le contraddizioni e le amarezze di una stagione surreale e una retrocessione sanguinosa è quasi una questione d’onore. Dal “leon” Nandez a Pavoletti passando per Rog, Deiola, Altare, Zappa, in parte Radunovic, Kourfalidis e Obert: loro c’erano l’ultima volta che il Cagliari ha giocato in Serie A, ci tornano con più consapevolezza, certo, ma anche con un pizzico di furia e senso di responsabilità ulteriore. Perché il tempo e le imprese come quella dello scorso anno guariscono le ferite, ma restano le cicatrici e più di un conto in sospeso.

I muscoli del capitano

Tutta la rabbia e l’orgoglio rossoblù sulle spalle larghe di Pavoletti, diventato nel frattempo il capitano e persino l’uomo della provvidenza. Segnato come altri (o più di altri) dallo zero a zero del “Penzo”, si è spalmato l’ingaggio in più anni pur di poter contribuire a riportare il Cagliari in Serie A e mostrare di nuovo orgoglioso il petto sul palcoscenico più importante del calcio italiano, dove ha già segnato 60 gol con le maglie rossoblù di Genoa e Cagliari appunto. La carta d’identità è un fattore, il bomber livornese va per i trentacinque e si porta dietro acciacchi vari, come ha tenuto a sottolineare sabato in conferenza stampa Ranieri che, non a caso, ha chiesto alla società altri due attaccanti. La sua esperienza nella categoria e la sua specificità fisica, tecnica, tattica e caratteriale vanno oltre, però, e quanto sia importante per gli equilibri e le sorti della squadra lo ha dimostrato non solo a Bari nell’ultimo campionato, pur tra tante difficoltà. Indubbiamente il valore aggiunto, a prescindere dal minutaggio.

La stagione della verità

Anche per Nandez e Rog questa Serie A non è come le altre. L’uruguaiano è stato uno dei grandi protagonisti della promozione. Sarà la sua quinta stagione in rossoblù e rischia di essere l’ultima se non dovesse rinnovare. Comunque vada a finire il braccio di ferro tra il suo agente e la società sul contratto, in campo sarà il solito leone indomabile, c’è da scommetterci. In B ha fatto la differenza e non vuole essere da meno in A dove riparte dalle lacrime di Venezia. Le sue parole sono state le più commoventi il giorno dei festeggiamenti alla Domus due giorni dopo Bari, ha il Cagliari addosso ormai e cerca quella continuità che ancora gli manca per fare il salto di qualità. Ha parecchi occhi addosso, lo sa bene. E quest’anno proprio non può steccare. Situazione diversa per Rog, non solo perché il contratto scade nel 2026 (come Pavoletti, lo ha allungato spalmando lo stipendio dopo la retrocessione che ha vissuto per lo più ai margini essendo reduce dall’infortunio). Lo scorso anno ha faticato parecchio, gli è mancato spesso il ritmo e lo strappo dei bei tempi. Paradossalmente la Serie A è più adatta alle sue caratteristiche, nella speranza che il fisico ricominci a dar credito al suo immenso talento dopo la doppia rottura del crociato. Dopodomani spegnerà 28 candeline, può e deve essere la stagione del riscatto, la quinta nell’Isola anche per lui.

Dai cadetti con furore

Deiola - che pure ha già 106 presenze in Serie A tra Cagliari, Parma, Lecce e Spezia - ci torna stavolta dalla porta principale e addirittura con la fascia da vice capitano sul braccio, anche se c’è più concorrenza là nel mezzo. Zappa dalla B con furore grazie alla cura Ranieri, dovrà dimostrare di essere all’altezza, stavolta. Idem Radunovic (che parte con i galloni del titolare e il fiato di Scuffet sul collo allo stesso tempo), Kourfalidis (giusto due apparizioni due stagioni fa) e Obert (lanciato da Mazzarri e diventato nel frattempo un punto fermo di Ranieri). Altare riparte dalle retrovie e spera, a sua volta, di salire col tempo nelle gerarchie difensive del tecnico di Testaccio, mentre Goldaniga e, soprattutto, Pereiro sembrano destinati a lasciare l’Isola prima dell’inizio del campionato. Per tutti quelli che hanno ancora i segni della retrocessione questa Serie A è la fine di un incubo. Quasi una sfida al destino.

