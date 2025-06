«Siamo stufi di contare i morti sulla 554» 

L’ennesima croce. Ancora una vittima che forse si poteva evitare in quel serpentone d’asfalto a quattro corsie dove mancano illuminazione, banchine, corsie d’emergenza e attraversamenti per chi deve raggiungere l’altra parte della Statale perché ci vive o ci lavora.

E dove tutti - in primis i sindaci dei Comuni che si affacciano sulla 554 - chiedono le rotonde al posto dei semafori. «Quella deve diventare un’arteria urbana, possibilmente con corsie preferenziali dedicate a bus veloci per ridurre le auto in circolazione verso Cagliari», l’appello del sindaco di Selargius Gigi Concu che fa pressing sulla Regione: «servono un nuovo progetto, le risorse e far partire i lavori di messa in sicurezza il prima possibile».

Troppe croci

A riaccendere i riflettori sulla pericolosità della Statale è l’incidente mortale di pochi giorni fa, uno dei tanti che si contano da anni in quella che è diventata una lunga lista di vittime: un 46enne originario della Nigeria ma residente in una struttura d’accoglienza della zona industriale, Michael Omomidue, travolto da una Bmw all’alba di domenica mentre attraversava la quattro corsie all’altezza dell’incrocio fra il cimitero comunale e la strada per Settimo San Pietro, e morto sul colpo.

Lo sfogo

«Mi chiedo quante vite ancora si dovranno piangere prima che si intervenga sulla 554», le parole del sindaco di Selargius, «perché alla luce dell’ultimo ed ennesimo incidente avvenuto, ritengo non si possa più rimandare o fingere ancora una volta che il problema della sicurezza della Statale non sia una priorità: il futuro della 554», ribadisce Concu, «deve essere stabilito una volta per tutte e senza più rinvii, perché non è accettabile continuare ad assistere a morti probabilmente evitabili».

Il progetto fermo

Del progetto di ammodernamento della 554 se ne parla dal 2009. Un piano superato ormai, anche perché i sindaci dei territori attraversati dalla Statale da anni chiedono - prima all’Anas e ora alla Regione - un cambio di passo e di progetto. Nei mesi scorsi - dopo vari solleciti - è stato convocata una riunione nell’assessorato ai Lavori pubblici, ma da allora tutto tace. «È assurdo che dopo oltre quindici anni siamo ancora al punto di partenza», sottolinea Concu, «eppure parliamo di una strada che viene utilizzata da un bacino di 400mila persone, se contiamo i residenti della Città metropolitana, e di un’opera prioritaria per l’Isola».

La polizia locale

Problemi di sicurezza ribaditi dal comandante della Polizia locale Marco Cantori: «Basta un semplice incidente e la viabilità si paralizza per ore, questo nel 2025 non è più concepibile», dice. «Quella strada allo stato attuale è pericolosa, la soluzione è quella che proponiamo da anni: declassificare l’arteria da statale a urbana, realizzare le rotatorie e gli attraversamenti pedonali per evitare altre tragedie come quella di pochi giorni fa».

