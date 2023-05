«Siamo stati straordinari» 

«Abbiamo fatto un primo tempo straordinario: ora è giusto essere felici ma sappiamo che ci manca ancora un piccolo passo per realizzare un sogno. Non è finita, manca poco...». Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico Inter, dopo la vittoria sul Milan. «Potevamo fare più di due gol - ha aggiunto l’allenatore nerazzurro - i ragazzi sono stati bravi a coprire ogni centimetro del campo, avevo chiesto loro di giocare con testa e cuore e l'hanno fatto». Prudenza sottolineata anche da uno dei senatori nerazzurri, Francesco Acerbi. «Non abbiamo ancora fatto niente. Questo è solo il primo passaggio. Nel ritorno saranno importanti dettagli e concentrazione», sottolinea.

Il tecnico degli sconfitti, Stefano Pioli: «Non ho parlato con i ragazzi a fine partita, loro sanno benissimo che non è stata la prestazione che avevamo preparato, direi nel primo tempo meglio loro, nella ripresa noi. Non mi è piaciuto l’arbitro, due pesi e due misure. Ho visto una grande reazione, però, e allora ho buone speranze per il ritorno».

