«Siamo stati bravi a prepararla» 

La felicità di Simone Inzaghi, dopo Cagliari-Inter, non è solo per il risultato della Domus ma anche per come i suoi hanno approcciato la stagione: «Monza e Cagliari erano due gare non semplici, contro squadre allenate bene», ha detto nel post partita. «L’Inter è stata brava a prepararle, molto bene sia chi ha iniziato sia chi è subentrato. Adesso pensiamo all’ultima prima della sosta, con la Fiorentina». Sul match di ieri: «Bene l’approccio, il Cagliari aveva fatto un buon esordio e dovevamo essere organizzati davanti a questo pubblico. Abbiamo cambiato dieci giocatori ma si vede sempre un’Inter organizzata coi suoi principi di gioco: questo, per un allenatore, è un gran segnale». Le congratulazioni vanno anche a Claudio Ranieri: «Gli ho fatto i complimenti, ha cercato di cambiare l’inerzia modificando due volte modulo in corsa. L’anno scorso il Cagliari ha fatto qualcosa di speciale con la promozione, alla vigilia avevo chiesto ai ragazzi di iniziare bene perché giocavamo in uno stadio che trascina». E sul ritorno in Italia di Romelu Lukaku, oggi atteso dalla firma con la Roma dopo che Inzaghi avrebbe voluto tenerlo all’Inter, dice: «Per il calcio italiano è un ottimo acquisto, ma io sono soddisfatto dei miei. Vedi Lautaro Martinez e Thuram, bravissimi». (r. sp.)

