«Siamo spaventati ma abbiamo fiducia nel cambiamento» 

Sostenere adesso che non abbiano nessun timore, non sarebbe corretto. «La novità spaventa», dice Franco Scaramuccia, titolare di un box che vende carne a San Benedetto e rappresentante del comitato degli operatori. «Però il dialogo con l’amministrazione è stata costante e continuo in questi mesi e questo ci ha permesso di avere le risposte», e le rassicurazioni, «che erano necessarie», aggiunge.

La deadline ancora non è fissata, se non in maniera indicativa (fine mese): ma gli operatori di San Benedetto sanno che adesso si fa sul serio. Si andrà in piazza Nazzari, per due anni almeno, per consentire all’impresa di effettuare i lavori (oltre 40 milioni di euro) per la riqualificazione del mercato storico. «Il Comune ci è venuto incontro in ogni modo possibile», dice, «e questo rende meno “ansioso” questo trasferimento. Dopo tanti anni, cambiare è sempre difficile. Ma», dice ancora Scaramuccia, «questo cambiamento non avviene al buio. Abbiamo visto i box, la zona dedicata alla logistica e tutto il resto. Andiamo in piazza Nazzari sapendo che torneremo a San Benedetto, in una nuova e moderna struttura. Un sacrificio che vale la pena affrontare». ( ma. mad. )

