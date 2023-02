«Siamo solo numeri», i medici di famiglia accendono le polveri 

Dal tavolo degli organizzatori dell’incontro alza la voce Paolo Arca, medico di base di Olbia: «La colpa di tutto questo è nostra. Ci siamo fidati dei sindacati che tutto hanno fatto tranne che difenderci e far valere i nostri diritti». Vicino a lui è seduto Massimo Putzu, anche lui medico di Olbia: «Ora basta. Dobbiamo smettere di fare gli amministrativi. Abbiamo studiato e ci siamo laureati per fare altro». Rosalba Melis, anche lei promotrice dell’incontro, opera a Bari Sardo: «È vero, siamo numeri, ma se i numeri sono tanti vinciamo, anche senza sindacati. Dobbiamo riprenderci la nostra dignità». Pietro Sanna, 64 anni, è medico a Oristano: «Lavoro dalle otto del mattino alle due di notte. Questa è pura follia. Io amo questa professione ma la mole di lavoro è troppa». Luciano Congiu lavora a Elmas: «Faccio sia il medico di base ma anche la guardia medica. Il motivo? Perché siamo sottopagati. Per avere le ferie dobbiamo pagare un sostituto ad esempio». Congiu parla poi della burocrazia inutile che prevede il sistema: «Che senso ha far venire in ambulatorio i pazienti per rinnovare una terapia che non cambia da un mese all’altro? Parlo della pillola anticoncezionale ad esempio. Come è assurdo che gli anziani che non hanno una mail non possano ritirare la ricetta in farmacia, come accade in altre Regioni». Ieri c’era anche Luigi Atzeni, 66 anni, ambulatorio a Nuraminis: «Non va bene nulla. Per la mole di lavoro devo pagare di tasca due segretarie. Voglio anche sottolineare che per un medico di base somministrare piani terapeutici specifici di cui prima si occupavano solo gli specialisti come il cardiologo o il diabetico è una responsabilità non indifferente. Vogliamo parlare poi dei 3mila vaccini che per mesi ho somministrato nei centri vaccinali il sabato e la domenica? Ancora non sono stato pagato del tutto».

Dentro il centro congressi a pochi metri dalla 131, c’erano 300 camici bianchi, tra i circa 900 oggi in servizio. Si sono autoconvocati per capire come agire contro gli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione. Con la speranza di mettere in piedi quanto prima un’associazione. I medici contestano soprattutto l’aumento del massimale di assistiti da 1.500 a 1.800 pazienti per ogni medico di famiglia. Dopo il pensionamento di tanti loro colleghi. Bocciata anche la troppa burocrazia e la mole di lavoro: ora i medici di base prescrivono anche i piani terapeutici di cui prima invece si occupavano solo gli specialisti.

Sono arrabbiati, esausti, stremati. Ma pronti a combattere: questa volta uniti e senza sigle sindacali. I medici di base della Sardegna sono in trincea. La rabbia che da settimane veniva sfogata nella loro chat di WhatsApp, ieri si è sentita a Tramatza. E non poco. Se la situazione non cambierà le dimissioni in massa sono vicine.

L’assemblea

Lo sfogo

Il pressing

Maria Cristina Musinu presta servizio a Terralba: «Lavoro anche 15 ore al giorno. Ci sono momenti che squilla sia il mio telefono personale, sia quello dell’ambulatorio. Contemporaneamente arrivano le mail e i mille messaggi. Tutto questo mentre sto visitando un paziente. C’è un pressing impressionante che spesso ci fa sbagliare. L’attenzione viene meno, non siamo macchine». Anna Maria Cristina Todde lavora a Serramanna: «Per evitare di rimanere in ambulatorio fino alle 11 mi porto il lavoro a casa. Non ho più una vita personale. Parliamo anche della dignità che ci è stata tolta». La battaglia è appena iniziata.

© Riproduzione riservata