«Siamo solo all’inizio di una lunga battaglia».

Davide Fadda, attivista di Austis, lo ha gridato dal palco di via Roma e lo ha ribadito ieri, a freddo: «Le 210mila firme sono il segno impresso da un popolo libero sulla sua terra», ha detto. «Lo sappiano alla Regione, lo sappia il Governo italiano e quello europeo, lo sappiano le borse e i poteri economici occidentali: in Sardegna non si passa, il popolo sardo non accetterà nessuna imposizione su questa finta transizione energetica».

Davide Meloni, del gruppo Difesa e Territorio di Uta, ha rafforzato il concetto, ribadendo quella che sembra essere la linea dei comitati della Pratobello 24 per il futuro: «Quella di martedì è solo la prima di tante marce del popolo sardo verso Cagliari. La Sardegna è di chi la vive e non tollereremo che la politica ci tolga la voce, tra l’altro fortissima, visto che parliamo di quasi 211mila firme raccolte. Siamo delusi perché la maggioranza del Campo largo in Consiglio regionale non è scesa ad ascoltare il volere dei bambini, il futuro della Sardegna. Per di più, quando siamo saliti nel Palazzo per essere auditi dal presidente dell’assemblea Piero Comandini, ci siamo ritrovati con appena due capigruppo della maggioranza, oltre a quelli della minoranza», ha concluso Meloni. «Di sicuro, non ci sono piaciuti i modi e i modi in cui vogliono prendere la Pratobello 24».

RIPRODUZIONE RISERVATA