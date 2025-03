Siamo sicuri che il mostro sia poi così diverso da noi? 

La paura del diverso è un topos narrativo che nella letteratura come nel cinema ha sempre trovato ampi margini d’espressione. Dal romanzo gotico “Frankenstein” di Mary Shelley agli esperimenti su pellicola come lo scioccante “Freaks” del 32 o il “The Elephant Man” del compianto David Lynch; l’idea di un personaggio che dietro le sue forme repulsive nasconde un’inaspettata umanità attrae da sempre vaste schiere di fruitori, suggerendo nuove chiavi di lettura in relazione all’epoca e alle abilità del creativo di reinterpretarne i fondamenti. Tra di essi c’è il regista americano Aaron Schimberg, che a partire dal precedente “Chained for Life” ha approfondito il tema fino al più recente “A Different Man”: commedia amara ispirata agli stilemi e all’estetica dei vecchi classici, che attraverso l’ironia e la citazione colta contrappone alla purezza d’animo del “mostro” il più convenzionale stereotipo di bellezza.

La storia

Motivato ad affermarsi come attore, Edward cerca di reagire al peso della sua patologia: una forma avanzata di neurofibromatosi che conferisce al suo volto un aspetto deforme. Costretto ad affrontare la socialità con questo condizionamento, il suo carattere lo rende schivo e riservato, e i provini non sembrano andare per il verso giusto. A cambiare la situazione è l’arrivo di una nuova vicina, un’aspirante drammaturga che dalla curiosità per il suo profilo cerca di abbozzare lo spunto per una nuova messinscena. Più il tempo passa, più Edward sente di aprirsi a questa persona, scoprendo di avvertire un sentimento che va oltre la collaborazione professionale. In suo aiuto, arriva la proposta di un equipe medica di sottoporlo ad un programma per la sperimentazione di un farmaco miracoloso, capace di rimuovere le escrescenze sul suo viso. Senza indugi accetta l’offerta, e non passa molto perché la cura dia prova dei primi convincenti risultati. Rinato con le fattezze di un uomo affascinante, Edward decide di dimenticare la sua vita precedente e assumere una nuova identità, nella speranza di un futuro scandito dal successo e dalla soddisfazione. Ma è possibile che in questa scelta radicale abbia perso qualcosa del suo vecchio io che potrebbe rimpiangere?

Un fuoriclasse

Nell’ascesa e declino di un antieroe moderno, Schimberg ribalta i punti di vista mostrando quanto la casualità o i preconcetti nel distinguere il bello dal brutto aprano scenari imprevedibili. Se le scelte visive omaggiano apertamente i capolavori del genere, dalla strizzata d’occhio al body horror alle soluzioni retrò adottate in ambito scenografico, la scrittura incede provocatoriamente sul confine etico tra l’apertura nei confronti dell’emarginato e la critica di un modello ideale dietro cui si celano enormi contraddizioni. A rubare la scena è inevitabilmente Sebastian Stan, sull’onda di una fase particolarmente ispirata della carriera dopo l’eccezionale “The Apprentice”; e qui ancor più impressionante per l’immedesimazione in un soggetto così complesso, che aldilà dei limiti fisici svela le incrinature di un animo lieve, vulnerabile ma al tempo stesso inflessibile e determinato. Come un fulmine a ciel sereno, “A Different Man” conferma il talento di un cineasta pronto a distinguersi in un mercato dalle scommesse facili; oltre alle qualità di un interprete che - siamo certi - riuscirà sempre più ad emergere tra i migliori fuoriclasse.