«Siamo serie (tv)!» con Figus e Abate 

Sei serie televisive consigliate da Francesca Figus e Francesco Abate (nella foto) , i giornalisti della redazione spettacoli e cultura de L’Unione Sarda in onda oggi su Radiolina alle 14.30. Come ogni giovedì pomeriggio sono loro i microfoni del programma “Unione Cult”, estensione radiofonica dell’inserto cartaceo in edicola ogni venerdì con il giornale.

Oggi come in tutte le puntante di fine mese il focus è suoi titoli più caldi disponibili su tutte le piattaforme da “Monsters” a “The Penguin”.