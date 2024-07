«Siamo senz’acqua, la Regione ci ascolti» 

Un ramo d’ulivo. Probabilmente l’ultimo prima di passare ad azioni più drastiche («Sia chiaro, sempre nell’ambito della legge», puntualizzano i comitati). Questo, in sintesi, è ciò che è venuto fuori dalla riunione dei rappresentanti delle frazioni sulla Statale 125. Villaggi che devono fare i conti con la mancanza d’acqua.

La decisione

Qual è il ramo di ulivo? La sindaca di Sinnai (uno dei Comuni, insieme a quelli di Maracalagonis e Quartucciu, nei quali ricadono queste frazioni) Barbara Pusceddu, preso atto che la situazione più grave è quella della parte alta del Villaggio delle Mimose, ha chiesto di fare una sorta di censimento per capire quali sono le necessità di quei residenti, quanti pozzi ci sono e qual è la situazione delle cisterne. Numeri che serviranno per capire che interventi potranno essere fatti. Appello che i comitati hanno accolto. Riservandosi, però, ulteriori azioni. «In questi giorni», racconta Elisabetta Lai, presidente del comitato di San Gaetano, «ci dovrebbe essere un incontro per fare il punto della situazione. Temo che non salterà fuori niente di nuovo perché, per quanto ne sappiamo, l’Egas non si presenterà». Che cosa potrebbe accadere? «Se servirà andremo sotto la Regione: la presidente Alessandra Todde ci deve ascoltare». Ma non solo. «Siamo alla ricerca di un avvocato specializzato che ci possa seguire», svela una delle proprietarie di casa, Anna Montefusco. «E io», interviene Patrizia Lai che parla da rappresentante della comunione a monte del Villaggio delle Mimose e a nome del presidente della cooperativa Co.re.mimo, «ho già inviato una pec al Comune di Sinnai».

La situazione

Ma i problemi sono da affrontare immediatamente. «Perché», prosegue Lai, «qui gli invasi sono all’asciutto da settembre. Siamo senza acqua, serve un intervento immediato». Sarà possibile, magari grazie all’iniziativa della sindaca di Sinnai? «In quella zona», interviene Auro Meloni, presidente dell’associazione Cittadini del Villaggio delle Rose, «abitano un centinaio di persone. Facendo un rapido calcolo, una cisterna dovrebbe rifornire quel territorio per due volte al giorno». Solo che le cisterne “certificate” sono appena cinque in tutta la Sardegna. E sono le tante zone dell’Isola alle prese con la siccità.

I problemi

Una situazione che, evidentemente, non può essere risolta localmente. «Per quanto ci riguarda», racconta Pusceddu, «abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale». Che, in realtà, serve a poco in questo caso. Perché garantisce rimborsi e interventi per agricoltori e allevatori ma non per i residenti che vivono in queste zone rurali. «Gli abitanti hanno inoltre la possibilità di rifornirsi nelle case dell’acqua di Acquavitana a prezzi calmierati. Ma è evidente che crea non pochi problemi fare tanti chilometri per avere l’acqua». Alla sindaca di Sinnai non resta che continuare le interlocuzioni con la Regione alla ricerca di una soluzione.

La spesa

In realtà, l’unica soluzione possibile è creare finalmente la rete. Ma ormai si tratta di un intervento irrinunciabile. Non per tutti, a quanto pare. «Addirittura», riprende Meloni, «c’è qualcuno che non vuole Abbanoa. Addirittura una mano anonima ha strappato i nostri volantini». Eppure la “sete” costa cara. «Ho affittato una casa a Selargius: una famiglia composta da cinque persone spende 600 euro all’anno. Io ho dovuto montare tre impianti perché ci arriva solo l’acqua agricola che, per quanto depurata, non può certo essere usata per il consumo alimentare. Ebbene, per manutenere tutti questi impianti spendo duemila euro all’anno. E a me va anche bene visto che sono esperto e non devo pagare la mano d’opera».

