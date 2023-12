«Siamo senza reddito, vogliamo risposte» 

Tensione alle stelle in Consiglio comunale a Carbonia. L’aula è stata prima occupata da un gruppo di cittadini appoggiati dal consigliere Daniele Mele e, successivamente, dopo l'intervento del sindaco, l’assemblea è stata sciolta.

Ad accendere la scintilla che ha innescato la miccia è lo stato di indigenza di tante persone. In una sala gremita di gente, il consigliere del gruppo misto ha presentato due interpellanze in cui si chiedeva ai componenti della maggioranza di trovare soluzioni per tutti coloro che hanno subito la cancellazione del reddito di cittadinanza e che già da novembre non percepiscono più nessuna forma di sostegno. Tante persone presenti hanno lamentato di non riuscire più ad unire il pranzo con la cena. Dopo l’intervento di alcuni consiglieri e dell’assessore alle Politiche sociali, gli animi si sono scaldati. Alcuni dei presenti hanno provato a salire nel soppalco dell’aula per appendere uno striscione ma sono stati invitati dagli agenti della polizia locale a scendere. Lo striscione è stato però esposto all’interno dell’aula e i lavori sono stati interrotti e molti dei presenti sono rimasti in aula in assemblea permanente manifestando l’intenzione di rimanerci. Con l’arrivo del sindaco, fino a quel momento assente per motivi personali, si è giunti a una soluzione. Dopo aver dichiarato che «in tempi non sospetti avevamo rappresentato questo scenario derivante dalla cancellazione del reddito», Pietro Morittu ha assicurato che «per i percettori del Reis le liquidazioni sono già in banca mentre per chi non ha i requisiti si è chiesto alla regione di implementare i fondi e nel frattempo, con il sostegno delle organizzazioni di volontariato, si darà una mano alle persone più in difficoltà».

