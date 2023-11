«Siamo senza campo e senza spalti» 

«In un mondo di contributi e appalti, noi senza campo e senza spalti». Questo lo striscione apparso pochi giorni fa nella palestra di via Sassari durante una partita di calcio a 5 della Futsal Virtus San Sperate, esposto da l'Armata bianco blu, lo zoccolo duro di tifosi del calcetto sansperatino. Un grido di dissenso per portare alla luce le difficoltà dei loro beniamini sul campo. Un campo che accusa i segni del tempo: problemi con la pavimentazione e di spazi (specie per gli stessi tifosi). Un grido che sarebbe stato ascoltato dalla stessa amministrazione. «Stiamo facendo il possibile per sbloccare nuovi spazi, nel mentre agiamo con soluzioni tampone», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu.

La protesta

Lo striscione polemico è stato immortalato da Salvatore Moi, fotografo ufficiale della squadra. E la società l’ha pubblicato sui social. «Mi sembrava giusto, anche solo per rispetto al nostro fotografo e ai nostri tifosi», dice il portavoce della società Andrea Vacca. «Personalmente non c’era nessun intento polemico, anche perché capiamo che un’amministrazione abbia tanti problemi e faccende di cui occuparsi. Di certo quel messaggio voleva essere una sveglia, voleva essere un modo per sottolineare le difficoltà che noi affrontiamo. L’amministrazione, dal canto suo, si è detta aperta al dialogo. Noi stiamo aspettando».

L’amministrazione

Il sindaco si è detto pronto a sedersi al tavolo con i referenti della Futsal Virtus: «Stiamo cercando di programmare un incontro anche con loro. Siamo consci che la palestra abbia delle criticità e che, come tante altre, debba essere condivisa con una scuola. Una soluzione sarebbe potuta essere la palestra di via Garau, ma anche quella viene usata dalle scuole medie e poi ospita già le squadre di basket e pallavolo. A San Sperate abbiamo tantissime società e associazioni che si occupano di sport e ne andiamo orgogliosi, ma gli spazi sono un problema».

Via Santa Suja

Eppure la soluzione sarebbe già stata individuata. «Il centro polifunzionale mai aperto di via Santa Suja», afferma Madeddu. La struttura, sulla quale il Comune ha già speso negli ultimi 18 anni più di un milione e mezzo, era stata vandalizzata pochi mesi fa. «Danni per almeno 50mila euro», aveva dichiarato lo stesso sindaco. Che oggi dice: «Stiamo investendo un altro mezzo milione per il corpo spogliatoi e stiamo cercando di ottenere fondi per quei danni. Quel centro rappresenterebbe la casa ideale per tante realtà sansperatine. Intanto, noi andiamo avanti con le soluzioni tampone. Vorremmo intervenire sulla pavimentazione della palestra di via Sassari per esempio, ma la verità è che ho le mani legate per molte cose: colpa della causa legale per gli espropri che potrebbe costare milioni di euro al Comune. Finché non la risolviamo avremo problemi di liquidità».



RIPRODUZIONE RISERVATA