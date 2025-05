«Siamo senza assistenza sanitaria» 

Il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni minaccia azioni eclatanti per rivendicare la tutela sanitaria dei suoi concittadini e chiama in causa l’assessore regionale Armando Bartolazzi. «Abbiamo raggiunto un livello massimo di inefficienza, quindi chiedo che l’assessore regionale venga a constatare la situazione, per capire che le persone non sono bestie. Venga qui a Calasetta per appurare che i pochi medici, stanno mandando via le persone. Venga per dare risposte ai cittadini relativamente all’inefficienza di questo sistema sanitario».

Stanco di chiedere risposte istituzionali, il sindaco di Calasetta ha affidato ai social le sue rivendicazioni e in tanti cittadini sono pronti a inasprire la lotta, assieme a lui. «Abbiamo raggiunto l’apice, in questo momento, io per primo, come calasettano, ma credo che mi seguirà tutta la cittadinanza, veniamo davanti alla sede dell’assessorato e chiediamo risposte rispetto ai nostri diritti. Ci sono persone in assistenza domiciliare integrata praticamente abbandonati a se stessi. Ditemi cosa dobbiamo fare, perché la situazione sanitaria è degenerata - ha aggiunto Puggioni - siamo stanchi di essere rimpallati da una telefonata all’altra, con prese in giro che sinceramente non sopportiamo più. Siamo arrivati al punto che i pazienti, i malati, le persone anziane, vengono mandate via dei pochi medici in servizio. È ora di finirla. Siccome ritengo di essere la prima persona che deve difendere la mia comunità, arrivati a questo punto, creerò una situazione eclatante perché io devo tutelare il mio paese e la mia comunità».

