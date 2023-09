«Siamo sconcertati,  è una situazione da Terzo mondo» 

«Una situazione da terzo mondo in uno dei quartieri migliori della città». Sono infuriati, ma anche molto preoccupati i genitori degli alunni e delle alunne di via Stoccolma che a pochi giorni dal rientro in classe hanno scoperto che i loro figli faranno lezione nelle tende allestiste nel cortile della scuola. «Stanno creando un problema non solo alle famiglie, ma a tutto il quartiere. Esci di casa e vedi una tendopoli: è vergognoso», tuona Francesca Abis, ricordando che già due anni fa la struttura è stata dichiarata inagibile. «Se oggi non è agibile, significa che i nostri figli sono stati per mesi in una scuola che dicevano essere sicura e invece ora sta crollando? Ogni volta è un rimbalzo di responsabilità e a pagarne le conseguenze sono sempre i bambini», incalza.

Dalle aule alle tende quindi, ma non per tutti. A sacrificarsi, infatti, saranno i bambini e le bambine che frequentano il tempo pieno. Quelli del tempo ordinario, invece, verranno ospitati nelle aule della scuola media. «Questa divisione crea ulteriori tensioni e diversità, ora sembra ci siano bambini di serie A e bambini di serie B», aggiunge Sara Murgia, «il problema è la mancata comunicazione, non siamo stati coinvolti e ci hanno chiesto di prendere una decisione davanti all’ennesima emergenza. È sconcertante».

