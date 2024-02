«Siamo riusciti a restare indipendenti» 

A Seui vince la protesta civilissima in difesa dell'autonomia scolastica in reggenza dell'Istituto comprensivo globale Filiberto Farci contro il Piano regionale di dimensionamento che aveva disposto l'accorpamento alle autonomie di Nurri e Isili. Una scuola monca delle stanze dei bottoni, segreteria e presidenza, è una nave senza capitano. A una simile deriva della scuola si è opposta la comunità e particolarmente i genitori che per dieci giorni si sono alternati in presidio permanente in difesa del diritto allo studio. Allora quest'anno di proroga delle autonomie scolastiche è il risultato a cui la rivolta seuese puntava come spiega la portavoce dei genitori, Susanna Moi: «Dopo undici giorni di presidio permanente siamo orgogliosi e felici di avere raggiunto il nostro obiettivo: ancora un anno con la certezza dell'autonomia del Globale che tutela studenti, insegnanti e lavoratori tutti. È stato faticoso, in alcuni momenti difficile ma anche bellissimo ritornare a spenderci tutti assieme per i diritti, come è nella tradizione del nostro paese, come prima di noi hanno fatto, in tante occasioni, i nostri antenati operai e minatori. Difendendo l'autonomia scolastica dai tagli del dimensionamento abbiamo reagito alla politica scellerata dei numeri che nel nostro territorio revoca lo stato di diritto. Adesso sappiamo che i nostri amministratori impiegheranno il tempo in proroga per trovare nuovi percorsi formativi che salvino il liceo e la certezza dell'autonomia scolastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA