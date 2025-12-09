«Siamo pronti per Bergamo» 

È uno dei volti più freschi e luminosi del Cagliari, proveniente dal settore giovanile rossoblù, una garanzia oggi in prima squadra. Riyad Idrissi incarna alla perfezione la ricchezza di un club che cresce talenti e li accompagna fino al grande calcio. Quest’anno ha coronato il suo sogno: l’esordio in Serie A, chiamato da chi lo conosce meglio di tutti, Fabio Pisacane, suo allenatore nella Primavera e oggi tecnico del Cagliari. Una fiducia preziosa, ripagata con impegno, umiltà e quella fame pulita di chi sa dove vuole arrivare. La vittoria di domenica scorsa contro la Roma è uno dei ricordi più speciali di questa stagione: «È stata molto importante, ci dà quel plus per allenarci al meglio, con fiducia e serenità. Il gruppo è contento e siamo felici che oggi ci fossero tanti tifosi a sostenerci in allenamento - spiega - abbiamo l’entusiasmo a mille e siamo pronti alla sfida contro l’Atalanta sabato a Bergamo».

L’allenatore

«Il mister cura i dettagli, non lascia nulla al caso, è preparatissimo. Molto attento soprattutto con noi giovani che abbiamo meno esperienza: lui cerca di aiutarci, di metterci nelle condizioni di sbagliare il meno possibile - racconta col sorriso – è il primo che trasmette entusiasmo a tutto il gruppo». Per Riyad il settore giovanile rossoblù ha un valore unico: «La differenza è che qui si crea un rapporto familiare. Questo ti permette di lavorare bene, di crescere, di sentirti parte di qualcosa». E lui, a quella famiglia, vuole restituire tutto: «Il mio contributo è dare sempre il meglio, voglio vedere i tifosi gioire, essere sereni perché sanno che qui c’è un ragazzo che tiene tantissimo a questa maglia e che darà sempre il massimo per la squadra e soprattutto per loro».

La Sardegna

Dentro Riyad c’è la Sardegna, nel modo più profondo e naturale: «Ce l’ho nel cuore, non si può descrivere ciò che ti dà. Tutti i compagni che arrivano qui se ne innamorano per ciò che i sardi offrono e per quello che questa terra regala». E poi c’è la radice più forte, la famiglia alla quale ammette di dover tutto ciò che lui ora rappresenta. Gli occhi gli brillano quando parla di suo padre: «Nei primi anni mi accompagnava al campo ogni giorno, quattro o cinque volte a settimana, facendo un lungo tragitto da Sadali. Staccava dal lavoro, mi portava agli allenamenti e non si è mai lamentato. Lo ha fatto sempre col sorriso». Lo stesso con cui oggi Riyad affronta il campo, la Serie A, l’Under 21, il suo futuro. Portando con sé la sua storia, la sua terra e un sogno che ha appena iniziato a prendere forma.

