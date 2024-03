«Siamo pronti al dialogo, no agli insulti» 

«Le discussioni, anche accese, non devono diventare un tifo da stadio o insulti diretti all’amministrazione. Così, ieri, il sindaco Fabrizio Madeddu sugli insulti ricevuti dagli amministratori e la scritta “Comune mafioso” apparsa in centro. Conseguenze, secondo Madeddu, del clima pesante in paese. Tante le polemiche che hanno visto il Comune al centro delle critiche dei cittadini (specie sui social).

Ieri i il messaggio di solidarietà della consigliera di minoranza, Stefania Spiga, «per le frasi offensive, scritte sui muri del nostro paese che deturpano il nostro patrimonio artistico e minano la dialettica civile», dice. «I toni sono ormai troppo accesi, su alcuni temi delicati e sensibili, alimentati negli ultimi mesi anche da un mancato confronto e un insufficiente ascolto della cittadinanza». Questo avrebbe portato ad una «campagna d’odio e vera violenza verbale».

Cuncambias è al centro dell’ultima polemica: gli organizzatori hanno sospeso il festival per un anno, anche perché, secondo loro, l’amministrazione non avrebbe mai sostenuto il progetto. Nonostante l’accusa, ovviamente pesante, anche i loro toni sono sempre stati distesi: «Ringraziamo l’amministrazione comunale per la solerzia con cui ha risposto alla nostra lettera», scrivevano, precisando che i confronti sono sempre stati «cordiali, non abbiamo mai avuto problemi personali con nessuno di loro, anzi». (m. pil.)

