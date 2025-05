«Siamo pronti a sistemare il belvedere» 

«Vogliamo sistemare il belvedere. Il Comune ci aiuti». L’appello arriva da Nebida, dove l’associazione dei minatori ha messo a punto in piano di intervento nella zona di Punta Grutixedda. L’obiettivo è quello di rendere l’area fruibile al pubblico, puntando soprattutto, sulla messa in sicurezza. Infatti, all’intera zona si può accedere attraverso una scala piuttosto ripida, da mettere in sicurezza con una apposita manutenzione e realizzando le ringhiere su entrambi i lati. Bisogna inoltre realizzare una recinzione in legno che delimiti il perimetro della intera zona, occuparsi della pulizia e la manutenzione dell’area, la realizzazione dei punti luce, e della sistemazione di alcune panchine.

Il progetto

Il progetto contempla anche la sistemazione della segnaletica e della cartellonistica. La nuova area del belvedere si può raggiungere percorrendo la suggestiva passeggiata mineraria, alle porte di Nebida. Offre un panorama mozzafiato a turisti e curiosi. Nata dall’impegno della Associazione Minatori di Nebida, l’idea di restituire alla sua antica bellezza “Punta Gruttixedda”, è stata accolta con entusiasmo dalla comunità del borgo minerario e dall’amministrazione comunale, in particolare, dal vicesindaco ed assessore all’Ambiente, Francesco Melis.

Il Comune

«Il progetto è molto importante per il rilancio turistico di Nebida, ma – dice Melis – valorizza le antiche risorse minerarie, attraverso un percorso sia turistico che culturale, per riscoprire la straordinaria ricchezza di una delle zone costiere più belle della Sardegna. Aiuteremo l’associazione dei minatori di Nebida a realizzare, nel più breve tempo possibile, questo progetto, da parte nostra avranno la massima collaborazione». Un luogo della memoria al quale restituire la vita: è questo l’obiettivo del progetto, come spiega l’associazione dei "Minatori di Nebida Ets”: «È un luogo molto speciale ed interessante, sotto molteplici aspetti ha raccontato Andreano Madeddu – ha un fascino particolare e la sua storia mineraria è ricca di aneddoti. La creazione del progetto ci aiuterà a fare conoscere Nebida e la sua storia, e nel contempo, recuperiamo un belvedere che in pochi conoscono, contribuendo nel nostro piccolo anche al rilancio turistico del borgo minerario. L’idea appartiene a tutta l’associazione che lavora da anni per restituire memoria e bellezza al nostro paese, e si inquadra a pieno titolo, in un processo di crescita culturale». L’associazione ha accolto con soddisfazione la disponibilità del Comune di collaborare per realizzare l’iniziativa. Mancano però i finanziamenti. «Non è una grande spesa – dicono gli ex minatori – ci serve un contributo per acquistare alcuni materiali da utilizzare per i lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA