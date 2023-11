«Siamo pronti a riaprire la piscina comunale» 

Mille sportivi orfani della piscina comunale di Assemini, chiusa dal 31 luglio e destinata a riaprire chissà quando. In pratica quando sarà ultimata tutta una serie di lavori attualmente neppure appaltata e quando sarà concluso un altro bando per la gestione.

La proposta

Un gruppo di imprenditori delle città e degli immediati dintorni non ci sta e presenta una proposta all’amministrazione comunale: «Siamo pronti – dice Alessandro Trapani, 68 anni, di Decimomannu, anche a nome degli altri compagni di avventura – a costituire una società, ad assumerne la gestione provvisoria in attesa del bando di gara ufficiale, a garantire l’apertura dell’impianto e a riassumere le dodici persone che hanno perso il posto di lavoro dopo la chiusura della piscina».

Il Comune

Il sindaco Mario Puddu smorza l’entusiasmo: «In base alle relazioni dei nostri uffici, l’impianto sportivo attualmente è inagibile e ha bisogno di lavori per la messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico degli impianti. E non sarà questione né di settimane né di pochi mesi. Siamo comunque favorevolmente colpiti dallo spirito di iniziativa e dall’amore per questo impianto dimostrato da questi sportivi. Siamo pronti a incontrarli per capire cosa si possa fare in futuro per il bene della piscina e del servizio garantito alla nostra comunità».

Il piano

Trapani e soci sono di diverso parere: «Più la piscina resta chiusa, maggiori saranno i danni e i soldi da impiegare per riavviare caldaie, vasche e quant’altro. L’impianto di Assemini è un gioiello, comprendiamo la volontà dell’amministrazione di portare avanti dei lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di riscaldare l’acqua della piscina e degli spogliatoi, ma a a nostro avviso i lavori dell’amministrazione potrebbero essere portati avanti anche durante gli interventi previsti dal Comune».

Le altre piscine nei centri vicini ad Assemini non accettano più iscrizioni: tutti i posti esauriti. «Questo aspetto – prosegue Trapani – deve far riflettere gli amministratori del Municipio: c’è una grave carenza di impianti sportivi, è assurdo rinunciare a uno spazio che potrebbe essere utilizzato con lievissimi interventi, a nostro avviso».

«Faremo tutti i passi necessari per aprire prima possibile la piscina comunale – risponde il sindaco Mario Puddu – ma seguiremo le linee guida già tracciate: prima i lavori, poi il bando per la gestione. Siamo comunque disponibili ad aprire un dialogo con questi imprenditori».

Il caso

Ai margini della questione anche il contenzioso legale tra il Comune di Assemini e la società Acquasport che per 15 anni, sino al 31 luglio scorso, ha gestito l’impianto: il Comune vanterebbe un credito di circa 250mila euro, ma la situazione è complicata dal fatto che per due anni l’impianto ha funzionato a scartamento ridotto per il Covid e per la necessità evidenziata dall’amministrazione di effettuare in tempi stretti alcuni lavori. (p. c.)

