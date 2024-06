«Siamo pronti a protestare in Regione» 

Hanno protestato gridando il loro malcontento e sono pronti ad andare a Cagliari. Ieri i pescatori si sono ritrovati nel canale 17 di Arborea per esprimere il loro malcontento sullo stato in cui versano le lagune: il problema principale è rappresentato dalla mancanza di ossigeno, causata dalle ostruzioni di detriti e sabbia, che richiederebbero urgenti lavori di risanamento promessi da tempo ma mai iniziati.

I problemi

La situazione è peggiorata negli ultimi giorni con il blocco della pesca delle vongole da parte della ASL, che ha rilevato parametri fuori norma dovuti alla presenza di un'alga. Questo ha portato a una grave perdita economica per i pescatori locali. «A oggi la perdita è di circa 100mila euro -spiega Antonio Loi, presidente del Consorzio Pesca Marceddì e promotore della protesta- Chiediamo che venga dato a tutte le marinerie della provincia ciò che è stato deliberato e promesso. I fondi per la pulizia degli stagni sono stati stanziati da tempo, ma i lavori non sono mai iniziati». Loi inoltre chiede alla Regione l'istituzione di un fondo di emergenza per sostenere i pescatori in caso di interventi immediati. «La cosa che ci fa arrabbiare di più -continua Loi- è che dalla Regione non è venuto nessuno. Nonostante gli inviti né l'assessore All'ambiente né quello all'Agricoltura si sono fatti vivi. Dato che loro non vengono, andremo noi a protestare a Cagliari e come gli agricoltori hanno portato i trattori noi ci stiamo già organizzando per portare le barche».

I pescatori

Nonostante l'assenza delle istituzioni, il supporto dei pescatori dell'Oristanese è stato massiccio. Numerosi pescatori e presidenti delle cooperative di Terralba, Marrubiu, Arborea, Cabras e San Vero Milis, insieme alle associazioni di categoria e ai sindaci di Terralba e Arborea, hanno partecipato alla protesta. Questo perché la situazione delle marinerie è critica in tutta la provincia, come dimostra lo stagno di S’Ena Arrubia ad Arborea, dove si è verificata una moria di pesci ma ancora si attendono i risultati delle analisi per capire la causa. «Il golfo di Oristano comprende sei compendi -commenta Alberto Porcu, presidente della Cooperativa pescatori Sant’Andrea - Dobbiamo essere uniti per ottenere risultati. Vedere che non si è presentato nessun rappresentante regionale ci fa capire che la pesca è sempre meno considerata».

Tra i manifestanti, anche una giovane pescatrice, Angelica Megaro, ha voluto far sentire la sua voce: «Ho 23 anni e sono entrata nella cooperativa Corru S’Ittiri un anno e mezzo fa. Ho visto la differenza nella quantità di pesca che sta calando giorno dopo giorno. Malgrado la passione, lavorare in queste condizioni è molto difficile. Bisogna cercare una seconda entrata per sostenere le spese». La protesta rivela la disperazione e la determinazione dei pescatori della provincia, un grido che purtroppo, almeno per ora, sembra essere caduto nel vuoto.

RIPRODUZIONE RISERVATA