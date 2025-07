«Siamo pronti a incontrare il Comune» 

Un incontro al mese tra amministrazione comunale e operatori della zona industriale per dare una svolta a Prato Sardo. Lo stallo dura da tempo, ma si comincia a vedere un inizio di cooperazione. Ad annunciarlo sono gli operatori con il presidente del Consorzio Giampiero Pittorra che afferma: «Vogliamo uscire dalla fase che ha sempre governato Prato Sardo dove gli operatori si lamentano per le negligenze e il Comune non agisce. Vogliamo un atteggiamento collaborativo e di condivisione per il rilancio della zona industriale, vedere insieme cosa si può fare, anche perché pare ci siano obiettivi comuni e disponibilità. Chiederemo la creazione di un gruppo di lavoro già dalla prossima settimana». Tra i punti da affrontare il superamento del commissariamento «che non si risolve di certo dall’oggi al domani, ma è una delle priorità che costituisce spesso un ostacolo burocratico per le attività», sottolinea Pittorra. E poi sollecitare la Regione, strade disastrate, decoro, insegne, tassazioni troppo gravose per consentire effettivamente il rilancio, il problema di veicoli e rifiuti pericolosi, che prosegue nonostante i controlli della polizia locale e gli interventi. Infine, randagismo, incuria e mancanza di sicurezza che, sommati al resto, portano gli operatori a fuggire altrove. (g. pit.)

