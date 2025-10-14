«Siamo pronti a governare la città» 

Quasi cinque anni all’opposizione, e ora l’ambizione di ricompattare il centrodestra locale per tentare il ritorno al governo della città. Il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Michele Pisano traccia un bilancio di ormai fine consiliatura e ribadisce il nome del collega di partito Lucio Torru come candidato della futura coalizione.

In tanti sostengono che in questi anni non ci sia stata opposizione in Comune.

«Abbiamo più volte fatto emergere le contraddizioni di questa Giunta di sinistra mascherata da civismo, parlano gli atti del Consiglio e l’attività politica dei gruppi consiliari. Forse qualcuno si aspettava un’opposizione macchiettistica e volgare, ma non appartiene certamente al nostro modo di fare».

Un giudizio sulla Giunta Milia?

«Dopo cinque anni la rinascita della città non esiste. Sull’ordinaria amministrazione qualcosa è stato fatto, e c’è la buona volontà di alcuni che però non può bastare. Su Flumini un disastro, a parte qualche intervento spot. Dovevano risolvere l’annosa questione dei piani di risanamento, rivoluzionare il mercato civico, e per quanto riguarda gli impianti sportivi abbiamo le squadre di calcio che giocano ancora fuori città. Ci sono poi tutte le incompiute: teatro, Distillerie Capra, Fornaci Picci, e gli accessi alla città e al parco ancora inadeguati».

Cosa avrebbe fatto invece FdI al governo della città?

«Priorità al decoro urbano, da subito risorse per le politiche turistiche invece che attendere tre anni, investimenti sulle opere pubbliche essenziali anziché avventurarsi in progetti faraonici. E lavorare molto di più sulle potenzialità della terza città della Sardegna, schiacciata dal dinamismo

di Olbia, per esempio puntando sui grandi eventi».

A che punto è la coalizione per le Amministrative 2026?

«Il centrodestra si presenterà alle elezioni con una formula oramai collaudata, stavolta aperta anche alle forze civiche, autonomiste e rappresentative di Flumini, in modo da raccogliere larga parte delle istanze che provengono da tutta la città».

Come sono i rapporti col Psd’Az?

«Buoni. Il Partito Sardo d’Azione rappresenta le aspirazioni più profonde e nobili dell’autonomismo isolano ed è un valore aggiunto all’interno della coalizione di centrodestra».

Udc e Sardegna 20Venti?

«Sono l’ala moderata, popolare, democratica cristiana del centrodestra. Una presenza imprescindibile che a Quartu ha sempre avuto una forza elettorale importante. E con FI c’è un dialogo costante e proficuo a tutti i livelli, da sempre».

Si parla di qualche componente azzurro al lavoro per una lista a sostegno di Milia.

«È fantapolitica. Oppure il tentativo di mettere in giro voci per applicare la strategia del divide et impera. Comunque non parlo a nome degli alleati ma soprattutto diffido dalle chiacchiere».

Torru è il vostro candidato da proporre al centrodestra?

«Sì, è il più votato in città, è stimato ed è sempre stato attento alle istanze sociali. È il nome da mettere a disposizione quando ci saranno le trattative».

Milia probabilmente si ricandida, che ne pensa?

«È un politico scaltro. Ha però da gestire l’equilibrio tra la fragilità del peso elettorale dei suoi consiglieri comunali e l’apertura al campo largo, un campo minato in cui sarà difficile predominare. Detto questo, vince chi prende un voto in più».

