«Siamo pronti a firmare il Patto delle arance» 

Salvare le arance di Muravera e del Sarrabus e rilanciare la Sagra con al centro, per davvero, l’agrume. Ci vuol provare, dopo anni di tentativi andati a vuoto e una produzione dimezzata (si è passati dagli oltre centomila quintali degli anni d’oro a meno di cinquantamila), l’amministrazione comunale di Muravera e, in particolare, l’assessore all’agricoltura Valerio Boi. «Vogliamo dare un senso ai nostri agrumi», sottolinea Boi, «e possiamo farlo facendo fronte unico con i Comuni di Villaputzu, San Vito e Castiadas. La commercializzazione, se gli accordi andranno in porto, la curerà l’Orto di Eleonora, azienda leader in Sardegna».

I giardini abbandonati

La ricetta passa prima per la produzione. «Siamo reduci da anni di crisi», aggiunge Boi, «con produttori anziani e agrumeti vecchi o abbandonati. Dobbiamo ripartire creando nuovi impianti e costruendo vivai. Oggi siamo costretti a rivolgerci alla Sicilia o alla Puglia per acquistare le piante. Dobbiamo pensarci noi, in accordo con la Regione e magari con le scuole agrarie del Sarrabus». I numeri sono impietosi: tra salinità, mancato ricambio generazionale e eventi atmosferici avversi (siccità, cicloni e alluvioni) la superficie coltivata è passata da mille a meno di 500 ettari. E mentre prima si producevano sino a cento quintali per ettaro ora difficilmente si arriva a settanta.

Ritorno all’antico

Per l’assessore di Muravera (agronomo di professione) la vera svolta è il ritorno alle origini: «Dobbiamo produrre le arance come si faceva un tempo, legate alla stagione, senza andare ad inseguire qualità che non ci appartengono come quelle, ad esempio, che maturano in estate. Concentriamo tutti gli sforzi da novembre a maggio. Riportiamo dove meritano le nostre qualità, e cioè Naveline, Thomson, Washington, Tarocco, Clementine».

Il calendario stravolto

In quest’ottica l’edizione 2027 della Sagra degli Agrumi, dopo anni in cui era stata spostata a fine aprile per essere più a ridosso della stagione turistica, è stata riportata ai primi del mese, il 4 aprile. «L’attore principale è l’agrume, il resto serve da contorno. Purtroppo le cose sono state invertite e l’arancia è stata dimenticata». Domani alle 17, Boi riunirà nell’aula comunale “Piero Loddo” di Muravera gli assessori all’agricoltura degli altri Comuni del Sarrabus e tutti gli agrumicoltori. Sarà presente Salvatore Lotta, il direttore commerciale dell’Orto di Eleonora: «Mi auguro che si trovi un accordo per ripartire», conclude Boi. «L’arancia di Muravera è un marchio di grande qualità e l’Orto di Eleonora lo potrà commercializzare nel migliore dei modi. Puntiamo anche sul supporto della Regione. Ora sta a noi fare fronte unico e far sì che Muravera sia davvero, e lo sia ancora a lungo, il paese delle arance. Muravera assieme a San Vito, Villaputzu e Castiadas».

RIPRODUZIONE RISERVATA