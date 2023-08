«Siamo prigionieri del cantiere aperto» 

«La mia famiglia ha dei grossi problemi per riuscire ad uscire o rientrare nei nostri appartamenti. Quello che sta accadendo è un disagio che si protrae ormai da diverso tempo».

Stefano Atzori risiede in via Sant’Antonio e denuncia la condizione con la quella da quasi un anno, vengono portate avanti le operazioni per la costruzione di un’area parcheggi nella porta di Sant’Antonio a Iglesias. «Per la realizzazione dell’opera c’è stata espropriata una strada che conduce alle nostre case. - continua - Prima era asfaltata, ora è uno sterrato impraticabile, tanto che se dovesse accadere qualcosa nemmeno l’ambulanza potrebbe transitarvi». Atzori spiega come per due mesi, il tratto che si estende per diverse decine di metri, fosse tanto malridotto da costringerlo a rincasare a piedi: «Nella nostra palazzina vive anche una mia zia disabile, che dopo esser caduta per via delle condizioni disastrose del terreno, non vuole più uscire di casa. - prosegue. - Ci sono quattro grandi apertura per la sistemazione della fogna che ora risulta a cielo aperto, la puzza è insopportabile e la sera i ratti escono dagli scavi. È tempo di porre fine a questo calvario». I lavori per il parcheggio sono partiti nel giugno dello scorso anno e avrebbero dovuto concludersi nell’aprile scorso: «Purtroppo sono stati sospesi per un po’ di tempo per delle operazioni di caratterizzazione del terreno. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Ma il problema è stato risolto, da adesso in poi proseguiranno spediti».

