«Siamo pochi, poveri e anziani» 

La provincia,149 mila abitanti di cui 45.760 in pensione, è sempre più anziana. Ci sono tanti decessi e poche nascite: nel 2022 sono nati 668 bambini, i morti invece sono stati quattro volte tanto, 2.254. Ancora, gli stipendi sono più bassi rispetto alla media nazionale e come se non bastasse per sbrigare le prestazioni di invalidità civile ci vuole quasi un anno.

Il rendiconto

È la fotografia, non tanto felice, dell’Oristanese scattata dall’Inps che ieri ha presentato, per la prima volta pubblicamente, il Rendiconto sociale 2023. Nella sala consiliare della Provincia sono stati snocciolati tanti numeri, molti per nulla esaltanti.

La sanità

Sull’erogazione delle pensioni di invalidità si è soffermato Renzo Contini, presidente del Comitato provinciale Inps. «Mi pare giusto rilevare come il dato provinciale, nonostante il lieve miglioramento dei tempi medi complessivi di definizione delle pratiche passati da 357 giorni nel 2022 a 344 nel 2023, sia ben lontano dal non ottimale dato medio regionale di 248 giorni. Emerge inoltre che in provincia, a fronte della riduzione dei tempi medi della fase amministrativa, passati da 79 giorni nel 2022 a 41 giorni nel ‘23, si registra la crescita dei tempi medi della fase sanitaria, passati da 278 giorni a 303».

Le reazioni

«Non presentiamo il rendiconto per auto celebrarci ma per essere trasparenti – sottolinea Francesco Ciro Di Bernardo, direttore regionale dell'Inps - I numeri raccontano la realtà del territorio, inutile nascondersi dietro un qualcosa che non è». Ieri era presente anche il prefetto, Salvatore Angieri: «Durante lo scorso anno abbiamo portato avanti varie iniziative per prevenire il lavoro nero e le irregolarità contrattali. I dati che l’Inps ci comunica ci serviranno per attivare nuove azioni». Pierpaolo Mele, direttore provinciale dell’Inps, sfoglia il rendiconto: «Dai dati è emerso che trova occupazione, senza tanti ostacoli rispetto a prima, chi ha dai 25 ai 30 anni, mentre i sessantenni si fermano prima di raggiungere la pensione. Il motivo? Per problemi di salute, perché magari certe attività sono logoranti o perché preferiscono il “nero”. Molti risultano inattivi, sono scomparsi dal radar lavoro. Un altro dato che colpisce è legato alle retribuzioni: in provincia sono tra le più basse, non sono congrue con il costo della vita. Un dato che racconta un’economia che ha bisogno di un rilancio importante. E questo si può fare con l’aiuto di tutte le forze sociali».

