«Siamo pochi e anziani» Barracelli a caccia di volontari 

Carenza di volontari per i barracelli di Samassi. «Da tempo – dichiara il comandante Olindo Pittau, 69 anni – siamo alla ricerca di nuovi volontari da reclutare nella nostra squadra. Il Comune, tempo fa, aveva pubblicato un bando ma non si era proposto nessuno. Nell’ultimo periodo però abbiamo trovato due persone che entreranno a far parte della compagnia, e ne siamo lieti. Avrebbero voluto aderire anche persone residenti in altri comuni ma uno dei requisiti indispensabili per l’accesso è risiedere a Samassi».

Le domande devono essere inviate al Comune per essere successivamente vagliate. «Sono due i requisiti fondamentali», prosegue Pittau, alla guida del gruppo da molti anni: «Oltre alla residenza, è importante avere la fedina penale pulita. Inoltre, è importante ma non indispensabile conoscere il territorio di riferimento, un requisito che può fare la differenza».

Il numero dei componenti del gruppo dei barracelli è diminuito. In passato gli operatori erano 21, oggi sono solo 14. «Contiamo di tornare a essere almeno venti volontari. Le cause del calo sono diverse. Svolgiamo un servizio importante per il paese e per i cittadini. Molti dei nostri volontari sono anziani, abbiamo bisogno di nuovi operatori, un ricambio generazionale è ormai indispensabile. Con pochi operatori riusciamo a cavarcela ma sta diventando pesante. Siamo sempre speranzosi, anche se un po’ scettici», conclude il comandante.

RIPRODUZIONE RISERVATA