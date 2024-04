«Siamo poche ma combattive, serve una rivoluzione culturale per le donne nelle istituzioni» 

Non è un dettaglio di poco conto, come molti credono: il linguaggio di genere è importante. Le donne in Aula sono poche, e comunque bisogna chiamarle consigliere. «Iniziamo da una cosa semplice, usiamo il femminile», sottolinea sui social Camilla Soru, 41 anni, esponente del Pd, una delle 25 esordienti (maschi compresi) della XVII legislatura. «Siamo poche, ancora non abbiamo capito che si possono e si devono votare le donne, c’è una grande rivoluzione culturale da fare, spero di riuscire a farla partendo da qui. È stato davvero emozionante», sottolinea la consigliera dem al termine della seduta del debutto, «così come lo era stato nel 2019 quando sono entrata per la prima volta nel consiglio comunale di Cagliari. Provo un sentimento di fortissima responsabilità nei luoghi delle istituzioni. Sappiamo di avere gli occhi di tutti puntati, la gente si aspetta molto, un cambio di passo deciso dopo cinque anni negativi. C’è molta voglia di voltare pagina e di cominciare un nuovo cammino».

La Sardegna è a una svolta storica, ha la prima donna presidente della Regione dopo settantasei anni di Autonomia, ma la rappresentanza femminile nell’Assemblea è di appena il 15% (all’incirca come quella della scorsa legislatura), con sette consigliere in maggioranza (con Alessandra Todde) e tre all’opposizione. In Giunta le assessore sono 5 (su 12).

«Purtroppo in Consiglio le donne sono sempre molto poche, serve un grande lavoro in generale per incrementare la nostra rappresentanza delle istituzioni», spiega Maria Laura Orrù, 42 anni, Alleanza Verdi Sinistra, che da sola tiene molto alto l’impegno femminile in politica: è stata rieletta consigliera regionale ed è anche sindaca di Elmas. «Sono convinta che con le colleghe di centrodestra si potrà collaborare, puntando su sensibilità comuni, e non soltanto riguardo alla questione femminile – che, non dimentichiamo, deve coinvolgere anche gli uomini – ma soprattutto su tematiche come l’accessibilità al lavoro e il sostegno alle famiglie».

Dice Paola Casula, 41 anni, eletta consigliera con la lista Sinistra Futura e anche lei amministratrice locale (è prima cittadina di Guasila) ai microfoni di Videolina: «Finalmente possiamo iniziare a lavorare. Siamo poche donne ma abbiamo l’obiettivo di stare insieme e insieme porteremo avanti temi fondamentali che la Sardegna ci sta chiedendo di affrontare».

Dall’altra parte interviene Alice Aroni, 41 anni, consigliera dell’Udc: «Siamo poche ma belle combattive, preparate e agguerrite, e non mancheranno con le colleghe di centrosinistra i punti di incontro e di collaborazione. Dobbiamo lavorare unite e compatte perché abbiamo un valore aggiunto, e unite, ancora di più».Dice Cristina Usai, 50 anni, consigliera di Fratelli d’Italia: «Sono felice che questo giorno sia arrivato, felice di rappresentare il mio territorio e le donne soprattutto. Siamo poche, c’è ancora tanto da lavorare». (cr. co.)

