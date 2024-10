«Siamo ostaggi di una colonia di blatte» 

«Una situazione insostenibile, è dall’inizio dell’estate che combattiamo inutilmente contro le blatte». Sono esasperati i residenti di vico Repubblica in pieno centro a Dolianova: una colonia di scarafaggi li costringe a tenere chiuse porte e finestre per evitare guai peggiori. Inutili finora i tentativi di debellare la fastidiosa presenza delle blatte attraverso l’utilizzo di insetticidi ordinari da parte degli abitanti della zona. Ciò che serve è un intervento di disinfestazione che elimini una volta per tutte il problema.

Ieri sul posto si è recato l’assessore comunale Chicco Fenu accompagnato da un operaio del Comune: «Abbiamo segnalato il problema alla Asl e alla Provincia a cui fa riferimento il servizio antinsetti - afferma Fenu - per l’operazione di disinfestazione ci sono però delle rigide procedure da rispettare visto l’uso di sostanze tossiche. Contiamo di risolvere in tempi rapidi». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA