«Siamo ostaggi di maleducati e vandali» 

Maleducazione e vandalismo non conoscono confini: dal centro storico alle periferie, proteste e denunce per una serie di atti e comportamenti si moltiplicano, restando quasi sempre inascoltate. Anche il Primo Maggio non fa eccezione. A Villanova, piazza San Domenico, schiamazzi, urla e musica hanno tenuto svegli gli abitanti fino a tardi: e il risveglio è stato pessimo, con i resti – di ogni tipo – sparsi tra panchine e aiuole. A Pirri invece mercoledì mattina, i residenti di via Fratelli Cairoli e via Mentana hanno trovato una ventina di auto danneggiate e la recinzione di un cantiere divelta.

La denuncia

A Villanova la pazienza per quanto accade la notte, soprattutto in piazza Orrù (conosciuta da tutti come piazza San Domenico), è già arrivata al limite. «Un gruppo di annoiati e improvvisati artisti decide se, come e quando gli abitanti della piazza potranno o meno andare a letto. Il tutto nella più totale indifferenza», è la denuncia sui social dell’associazione VivereAVillanova. «Tutto appare lecito e tollerabile». Musica, urla, schiamazzi e il suono continuo dei bonghi hanno trasformato la notte in un incubo per molti abitanti. E, ieri mattina, la desolazione di una piazza piena di spazzatura (bottiglie di vetro e bicchieri di plastica sparsi ovunque). «Rifiuti ma anche l’odore di urina», sbotta Corrado Sorrentino, anche lui con video pubblicato sui social. «Nessuno vieta il divertimento, nessuno vuole la chiusura dei locali, nessuno vuole il silenzio perpetuo, ma Cagliari non è solo dei gestori dei locali, dei giovani che amano bere, di quelli che amano suonare fino a tarda notte. Nessuno vuole la guerra, ma non ci si dovrà meravigliare se poi certe attività verranno sanzionate pesantemente o addirittura chiuse, perché la città non può essere di pochi bensì di tutti».

L’appello

Ruggero Mameli, della Guzman gallery art & drink, è esausto: «Non sempre, la folla e il caos, sono sinonimo di divertimento. Ci sono persone che si divertono rispettando le esigenze di tutti, in un ambiante dove cordialità ed educazione sono una caratteristica fondamentale. Tanti nostri clienti evitano la piazza quando c’è troppo caos, come avvenuto mercoledì sera». Così Mameli ha trascorso la serata «a liberare i tavoli dalla mondezza altrui». E aggiunge: «Il caos porta, a talune attività commerciali, lavoro e aiuta non poco il fatturato. Ma non è certamente il nostro caso; a noi la folla porta solo guai, malumori e contribuisce a peggiorare la situazione economica. Deve esserci una via di mezzo, una soluzione che tenga conto delle esigenze di chiunque, residenti compresi, e non solo quelle di chi urla più forte».

