«Siamo ostaggi di bande di teppisti» 

Bottiglie scagliate contro i muri, sassi in mezzo alla strada e schiamazzi sino a tardi: succede in vico della Pace a Quartucciu ogni notte, nel parchetto in fondo alla via chiamato «terra di nessuno», dove spadroneggiano gruppi di balordi. «Abbiamo paura», lamentano i residenti che, per evitare ripercussioni, chiedono di restare anonimi, ma da anni denunciano quanto accade fuori dalla porta delle loro case. Denunce e segnalazioni, però, restano inascoltate.

Residenti in ostaggio

«Spesso ci sentiamo prigionieri in casa nostra: il parchetto è in condizioni pietose, sporco e mal curato, succede di tutto», affermano i residenti: «Era pieno di pietre e bottiglie sparse ovunque, è stato un nostro vicino a raccoglierle e ripulire l’area. Bevono e poi le abbandonano o le lanciano contro le panchine e le case». La paura è tanta, l’angoscia pure e per questo scelgono di non esporsi. In passato, quando hanno provato a rimproverarli o hanno semplicemente chiesto di abbassare il tono della voce, sono stati aggrediti e minacciati. Anche portare il cane a fare una passeggiata diventa pericoloso. «Potrebbero leggere i nomi sui citofoni e poi fare qualcosa a noi o ai nostri animali. È capitato lo scorso anno di trovare le auto rigate. Ma temiamo anche che mettano fuoco alle sterpaglie del parchetto, come tra l’altro è già successo più volte», aggiunge una donna.

Gli incendi

L’estate scorsa, per due volte, hanno visto il fuoco avvolgere la cabina dell’elettricità che si trova in quello che dovrebbe essere un piccolo polmone verde. In quella via sorge anche una scuola materna per bambini fragili, che in quell’occasione è stata evacuata. «Si era scatenato il panico. Potrebbe succedere ancora, viste le condizioni in cui versa il parco: è vero che fa parte di una lottizzazione privata, come la maggior parte di quelle che ci sono a Quartucciu, ma forse la nostra non è abbastanza esposta per essere tirata a lucido dal Comune», evidenzia un uomo sulla sessantina.

Non c’è sorveglianza

L’illuminazione pubblica è arrivata da pochi mesi, ma non basta: i residenti chiedono più tutele e attenzione. «Le forze dell’ordine si vedono raramente, la polizia locale, invece, è un miraggio. Il Comune? Assente. Siamo stati lasciati soli e costretti così a vivere nel terrore», incalzano gli abitanti di vico della Pace, «questa è la terra di nessuno, dimenticata: dobbiamo aspettare sempre la tragedia? Speriamo che non accada nulla di irreparabile, ma si tratta anche di decoro. Ad avere gli angoli della città puliti, in fatto di immagine e sicurezza ci guadagnano tutti i quartuccesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA