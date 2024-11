«Siamo ostaggi della strada chiusa» 

«Riaprite la Provinciale 2: il blocco tra Siliqua e Uta sta paralizzando il Basso Sulcis». Infiamma la protesta in tutti i centri del Sulcis dove, oltre che con la pessima situazione di numerose strade locali, i residenti devono fare i conti anche con la chiusura della Provinciale a causa del grosso cedimento stradale dello scorso 26 ottobre.

Lo stop

La strada è sbarrata da quel giorno e tantissimi pendolari che percorrevano la Pedemontana sono costretti ad allungare il loro il loro tragitto di alcuni chilometri con i tempi di percorrenza che si allungano e tanti disagi. A prendere posizione a nome delle comunità che rappresentra è l’Unione dei Comuni del Sulcis che, nei giorni scorsi, ha inviato una nota ai vari enti, tra cui Il nuovo amministratore della Provincia Sud Sardegna, a cui chiedono un intervento urgente per la manutenzione straordinaria della provinciale. «L’interruzione di questa importantissima strada sta determinando pesanti ripercussioni sui cittadini che la percorrono per svariati motivi, – si legge nella nota firmata da tutti i sindaci aderenti - da chi è costretto a recarsi nel cagliaritano per motivi di salute, di studio e in particolare per lavoro come i tanti che per raggiungere le aree industriali sono costretti ad una grossa variazione di percorso». Gli amministratori chiedono un intervento immediato e risolutivo per la messa in sicurezza e la riapertura della strada, nonché un coordinamento tra gli enti competenti per accelerare le tempistiche di intervento.

I cittadini

Mirko Matteu di Cortoghiana, che si reca nella zona di Pula per lavoro, racconta: «Ogni giorno devo uscire di casa 30 minuti prima e inoltre spendo di più per il carburante». Analogo problema riscontrato da Aurora Acca di Nuxis: «Ogni giorno sono costretta a percorre oltre 40 chilometri in più per raggiungere il polo industriale di Macchiareddu, per non parlare delle tempistiche: oltre 20 minuti all’andata e 20 al ritorno. Sono, infatti, costretta a percorrere un tratto di statale 130, poi devo entrare a Uta per evitare traffico e semafori». Nel frattempo, su Change.org, è stata avviata anche una raccolta firme: «Questa strada è di fondamentale importanza per il collegamento con l'hinterland di Cagliari, Macchiareddu, Sarroch e Capoterra. - scrive il promotore Gianluca Floris di Narcao – La chiusura ha costretto migliaia di pendolari a percorrere vie alternative, che si sono però rivelate inadeguate». Racconta tanti disagi anche Gabriele Sanna di Santadi: «Per noi che arriviamo dal Basso Sulcis la chiusura di questa importante arteria crea non pochi problemi, più tempo e chilometri, per non parlare delle condizioni della sp 90, che percorro per raggiungere l’hinterland cagliaritano». Antonello Lobina, tassista di Carbonia spiega che «percorrendo la 130 c’è un aumento di spese, che si ripercuote sui clienti , visto il maggiore numero di chilometri».

