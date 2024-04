«Siamo ostaggi della sanità malata» 

«La nuova Giunta regionale si occupi della sanità del Sulcis al ginocchio: non c’è più tempo da perdere». È l’accorato appello dei sindaci del Sulcis dopo la notizia della morte della pensionata di Iglesias che da dieci giorni era ricoverata al Sirai per una frattura alla gamba.

Le indagini

Sarà un’inchiesta, dopo la denuncia dei parenti, a stabilire con esattezza perché è morta Maria Laura Corongiu, 77 anni, che dopo l’incidente avvenuto il 29 marzo era arrivata in sala operatoria la mattina del 9 aprile. Era uno degli ultimi interventi programmati nel reparto di Ortopedia e Traumatologia del Sirai di Carbonia, reparto che ora ha cessato di funzionare per il problema di organico che, esattamente come nel reparto gemello di Iglesias, non si è ancora riusciti a risolvere. Domani sarà affidato l’incarico per l’autopsia disposta dal pm Andrea Massidda sul corpo della donna e dovrà chiarire se vi sia un nesso di causalità con l’incidente stradale (al momento l’ipotesi di reato è omicidio stradale) o se vi siano eventuali responsabilità mediche.

La protesta

«Non conosciamo le ragioni di questa morte e nel porgere il cordoglio alla famiglia e attendiamo che sia fatta chiarezza – premette il sindaco di Iglesias Mauro Usai – ma è chiaro che non si può accettare che un intero territorio sia privato ancora a lungo di un servizio fondamentale. Nel 2024 non si può tollerare nemmeno il dubbio che una morte sia avvenuta a causa di un eccessivo tempo di attesa di un intervento. Chiediamo che per la Giunta Todde questo tema sia una priorità e che si faccia un immediato piano di reclutamento di personale per questo e per gli altri reparti in affanno». Della stessa idea il sindaco di Carbonia Pietro Morittu che nei giorni scorsi ha scritto alla presidente Todde e ai vertici della Asl Sulcis: «Pur apprezzando la ricerca di soluzioni tampone che portino una boccata d’ossigeno per Ortopedia e Traumatologia – dice – ho espresso la preoccupazione costante e crescente in merito alla condizione in cui versa la sanità ospedaliera e territoriale del nostro territorio. Non dimentichiamo infatti i seri problemi per i servizi di Neurologia e Cardiologia e l’annoso problema, di non facile soluzione, della Medicina generale e della Pediatria». Il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri sottolinea «il modo in cui le difficoltà nei due ospedali si ripercuotano sulla sicurezza di un intero e vasto territorio: non si può più rimandare la ricerca di una soluzione».

