«Siamo ostaggi della malamovida e nessuno interviene per proteggerci» 

C’è chi è finito sul lettino di uno psicologo e chi sta tentando di vendere l’abitazione. «Non solo accoltellamenti in piazza del Carmine, a Stampace la “mala movida” sta stravolgendo la vita di chi vive nel quartiere», denuncia Adolfo Costa, rappresentante del Comitato dei residenti del rione del centro storico.

Residenti allo stremo

«In particolare via Caprera – aggiunge Costa – soprattutto nei fine settimana, soprattutto a tarda sera si trasforma in una zona affollata da persone incuranti di chi l’indomani mattina deve alzarsi per andare a lavorare. Ormai, dal giovedì alla domenica, passiamo le notti in bianco». Per il rappresentante del comitato il vaso è colmo. «I residenti sono allo stremo, il Comune è senza un governo, le forze dell’ordine non intervengono perché sotto dimensionante. Come se non bastasse, il prefetto ha abolito tutti i contatti con i comitati dei residenti».

Notti in bianco

Il futuro fa ancora più paura. «La bella stagione incombe con previsioni di nottate da incubo. Nessuno pensa ai residenti costretti ad arrangiarsi da soli. Più volte – continua Costa – ho assistito a lanci di gavettoni dai piani alti dei palazzi e mariti che volevano risolvere a modo loro la questione trattenuti dalle mogli. La situazione a nel centro storico cagliaritano è fuori controllo – conclude Costa – chiediamo tutele. Siamo cittadini non numeri per le elezioni ogni cinque anni».

